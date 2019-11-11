Гончаренко извинился за поведение в перерыве матча против "Сочи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко извинился за некорректные высказывания в перерыве матча 16-го тура РПЛ "Сочи" - ЦСКА в подтрибунном помещении.

Перед началом второго тайма крайне недовольный решениями судей Гончаренко обратился к судейской бригаде. При этом им использовались нецензурные выражения, что попало в эфир канала "Матч Премьер". После игры стало известно, что КДК РФС на своем заседании изучит поведение тренеров армейцев и по итогам будет вынесено решение, наказывать Гончаренко или нет.

Сам же наставник ЦСКА извинился за свое поведение. На сайте клуба опубликовано его обращение.

"Я признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений, но в то же время обращаю внимание российской футбольной общественности на то, что не позволил никаких оскорблений в адрес бригады арбитров, - говорится в обращении.

"Отчетливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы", - заявил тренер.