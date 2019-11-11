Группа "Зодчие" возвращается на сцену со "Злобными Старикашками"

В "Главклуб Green Concert" 4 декабря участники группы "Зодчие" презентуют новый альбом "Злобные Старикашки", в который вошли 12 песен.

"Зодчие" были воссозданы прошлой весной. "После долгой кропотливой работы с высоко поднятой головой и присущей нам скромностью представляем новый суперальбом "Злобные Старикашки", - говорит вокалист Юрий Давыдов.

На мероприятии к нынешнему составу группы присоединятся солисты "Зодчих" образца 80-х годов: Юрий Лоза, Валерий Сюткин и Александр Шевченко. "Золотой" состав исполнит старые хиты - "Землекоп", "Девушка в белом", "Автобус 86", "Баба-Люба", "Дайте народу пиво" и др.

Специальными гостями концерта станут автор хита "Lemon Tree" Петер Фройденталер, Александр Маршал, группы "Ромарио" и "Кабинет".