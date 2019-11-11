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11 ноября 2019 г.

Постановление правительства Республики Ингушетия от 8 ноября 2019 года № 171 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Ингушетия за III квартал 2019 года"

Дата подписания 8 ноября 2019 г.
Опубликован 11 ноября 2019 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Ингушетия от 19 июля 1998 г. № 8-РЗ "О прожиточном минимуме в Республике Ингушетия" Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Ингушетия за III квартал 2019 года в среднем на душу населения - 9 884 рубля, для трудоспособного населения - 10 186 рублей, пенсионеров - 7 769 рублей, детей - 10 166 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия К.Ю.Суриков

 

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