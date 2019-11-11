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11.11.2019,  
11:31
Текст:  Николай Грищенко

Калашников создаст мини-автоматы для самообороны

Потребность летчиков и танкистов иметь компактные автоматы вынуждает оружейников создавать новые образцы оружия. Для самообороны концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы.

Работы по созданию пистолетов-пулеметов ведутся в рамках проекта "Малыш".

Фото: предоставлено "Музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова""
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"Они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "Малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата", - заявил РИА Новости главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

Отметим, что ранее на предприятии были разработаны два автомата АМ-17 и АМБ-17. Они призваны заменить морально устаревшие АКС-74У. Общая длина новых образцов - 740 мм. Все основные части автомата находятся в верхней части ствольной коробки. Нижняя часть ствольной коробки изготовлена из полимера и потому оружие весит всего 2,5 килограмма. Одна из версий снабжена глушителем для бесшумной стрельбы. Применяемый патрон - 5,45х39 мм. Емкость магазина - 30 патронов.

Одним из первых АМ-17 оценил известный оружейный эксперт Ларри Викерс.

"Я стрелял во время прошлой поездки из прототипа, автомата МА. Старый вариант очень быстро нагревался, понятное дело, ствольная коробка из бакелита. Очень интересно было увидеть новый подход к этой концепции, оружие получилось очень легким", - заявил он.

Эксперты полагают, что новый автомат будет довольно эффективен как оружие ближнего боя и ограниченном пространстве.

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