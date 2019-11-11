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11.11.2019 17:39
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Китайская выставка импорта содействует общему развитию

В Шанхае 10 ноября завершилась 2-я Китайская международная выставка импортных товаров и услуг. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", за 6 дней в событии приняли участие более 180 стран и регионов, свыше 3800 предприятий продемонстрировали свою продукцию.
Выставка в Шанхае позволяет миру увидеть огромный потенциал Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Выставка в Шанхае позволяет миру увидеть огромный потенциал Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Выставка в Шанхае позволяет миру увидеть огромный потенциал Китая. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Полмиллиона китайских и зарубежных закупщиков провели на форуме переговоры и заключили предварительные соглашения закупки товаров и услуг общей стоимостью 71,13 миллиарда долларов - на 23 процента больше чем, тем на прошлогодней ярмарке. Одновременно свыше 230 компаний со всего мира уже зарегистрировались для участия в третьей выставке. Ряд плодотворных результатов, достигнутых на площадке, демонстрирует, что Китайская международная выставка импорта благоприятствует открытому сотрудничеству и совместному развитию в глобальной масштабе. Она придает новый импульс содействию экономической глобализации.

Будучи первой в мире выставкой на государственной уровне такого формата, событие выступает рычагом активного открытия Китаем своего рынка миру. В контексте нынешнего укрепления протекционизма и унилатерализма объем сделок на мероприятии в значительной степени увеличился, ее уровень интернационализации и специализации повысился, выросла наукоемкость - она становится двигателем роста мировой экономики.

Китай обладает огромный рынком и приветствует участие в нем разных стран. Выставка в Шанхае не только позволяет миру увидеть огромный потенциал Китая, сильную потребительскую способность его населения, но и показывает решимость непрерывного расширения открытости и поддержки глобализации и свободной торговли. Именно в связи с этим участники стабильно в ней участвуют. В будущем Китай продолжит расширять открытость рынка, совершенствовать его структуру, улучшать бизнес-среду, углублять многостороннее сотрудничество, способствовать проектам "Одного пояса и одного пути".

В будущем Китай вместе с разными странами сделает глобальный рынок более обширным, претворит в жизнь механизм глобального совместного использования, сделает способы глобального сотрудничества более разнообразными, создаст больше рыночных возможностей для инвестиций и роста для совместного развития.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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