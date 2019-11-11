Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие

Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения. Впрочем, у нас к актеру относятся с трепетом не только из-за блестящих ролей или активной гражданской позиции в защиту окружающей среды, но и из-за его русских корней: его бабушка Елена Степановна Смирнова родилась в Одессе.

За свою карьеру Ди Каприо исполнил более 50 ролей, а многие фильмы с его участием стали настоящей кинематографической классикой XXI века. До недавнего времени в его коллекции было множество наград, но не хватало одной, самой заветной: заслуженную статуэтку "Оскар" актер получил лишь три года назад. Но что намного важнее, любовь зрителей Лео завоевал очень давно, запомнившись ролью в картине "Что гложет Гилберта Грэйпа". Что уж говорить об игре этого чудо-подростка в "Титанике"? В день рождения Ди Каприо вспоминаем любимые роли актера.

Фрэнк Эбегнейл-младший / "Поймай меня, если сможешь"

История, которую рассказал режиссер Стивен Спилберг в своем фильме, основана на реальных событиях. В ней Ди Каприо сыграл юного мошенника, которому удавалось обводить ФБР вокруг пальца. "Карьера" Эбегнейла официально начинается, когда родители сообщают ему о разводе, и он сбегает из дома. Занявшись подделкой чеков, Фрэнк Эбегнейл совершенствовал свое мастерство копировать и притворяться, и к 21 году успел поработать врачом, юристом и пилотом на пассажирской авиалинии Pan America. Заметив проделки мошенника, агент Карл Хэнрэтти (Том Хэнкс) начинает расследование и преследует Эбегнейла, который остается на шаг впереди стражей порядка. Кстати, настоящий Фрэнк Эбегнейл-младший, чья история послужила сюжетом для фильма, сыграл эпизодическую роль одного из французских полицейских, которые задержали героя.

Кобб / "Начало"

Талантливый вор Доминик Кобб, которого сыграл Ди Каприо, считается лучшим в своем деле - искусстве извлечения секретов из глубин подсознания во время сна. Однако навыки Кобба сыграли с ним злую шутку, из-за которой он потерял жену Мол (Марион Котийяр). Теперь у героя появляется шанс исправить ошибки и воссоединиться с детьми, совершив практически невозможное преступление: его команде нужно не извлечь информацию из подсознания, а внедрить в него новую идею. В фильме режиссер Кристофер Нолан вновь играет со временем и пространством, погружая героев на новые уровни сновидений. Отличить их от реальности невозможно, и главным ориентиром становится волчок, который прекращает крутиться, как только человек покидает сон…

Кэлвин Кэнди / "Джанго освобожденный"

В фильме про ужасные страницы американской истории Ди Каприо сыграл обаятельного, но одновременно циничного и жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди. События картины разворачиваются в конце 1850-х годов: охотник за головами по прозвищу Дантист (Кристоф Вальц) освобождает чернокожего раба Джанго (Джейми Фокс), чтобы тот помог ему опознать троих работорговцев. Позже Дантист оказывает ему помощь в поиске жены, которая, как выясняется, находится в особняке Кэнди. Ди Каприо, который впервые в своей карьере сыграл роль злодея, не нравилось, что его персонаж был настолько злым и явно расистским. Однако Тарантино удалось убедить его принять своего героя. И актер так вжился в образ, что, порезав руку о случайно разбитый стакан во время съемок одной из сцен в обеденной зале имения Кэнди, проигнорировал боль и кровь и завершил дубль. Эпизод получился, по словам Тарантино, "завораживающим" и вошел в фильм.

Хью Гласс / "Выживший"

В 2016 году за роль охотника Хью Гласса Леонардо Ди Каприо удостоился долгожданной статуэтки "Оскар" за лучшую мужскую роль. Фильм Алехандро Г. Иньярриту о мести и силе воли основан на реальных событиях и рассказывает историю Хью Гласса, которого серьезно покалечила медведица, а его спутники Джон Фицджеральд (Том Харди) и Джим Бриджер (Уилл Поултер) бросили его умирать. Подговорив Бриджера оставить калеку, Фицджеральд убивает сына Гласса Хоука, который вместе с отцом входил в отряд покорителей новых земель. Одержимый жаждой мести за убийство сына, Гласс находит в себе силы добраться до своего лагеря, он готов бросить вызов природе, враждебным племенам и бывшим друзьям. Этой роли Ди Каприо посвятил всего себя: несколько часов в день проводил в гримерке, отрастил бороду, плавал в ледяной воде, а в кадре этот убежденный вегетарианец ел сырое мясо и только что выловленную из реки рыбу.

Рик Далтон / "Однажды в… Голливуде"

Эту картину Квентина Тарантино зрители ждали с особым нетерпением не только из-за интригующего сюжета, рассказывающего альтернативную версию покушения на Шерон Тейт, но и из-за блестящего актерского состава: Ди Каприо, Питт, Робби. Леонардо сыграл популярного голливудского актера, который сталкивается с творческим кризисом. Герой ощущает себя ненужным, ведь уже долгое время получает второсортные роли, в то время как лучшие сценарии достаются молодым выскочкам. И пока Далтон решает поступиться своей гордостью ради ролей в ненавистных ему спагетти-вестернах, в Голливуде готовятся страшные убийства. Впрочем, как выясняется, Рик Далтон еще может задать жару.