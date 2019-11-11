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11.11.2019 19:30
Рубрика: Культура

"Мосфильм" опубликовал снимки из архива личного фотографа Гитлера

Текст: Инга Бугулова

Киноконцерн "Мосфильм" выложил в открытый доступ кадры, сделанные личным фотографом Гитлера, - Генрихом Гофманом. На них вождь нацистов в числе прочего запечатлен с руководителями стран Европы и крупными политиками.

Информационный центр "Мосфильма" хранит большое количество уникальных фотографий, которые часто используются для воссоздания исторической обстановки в кино. Однако коллекция Гофмана может служить не только для этих целей, уверены на киностудии.

Фото: twitter.com/ velvyslanec_SRN
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- В сегодняшней сложной геополитической конфронтации между Россией и Западом все чаще появляются попытки заново интерпретировать историю, исказив различные события тех лет не в пользу нашей страны, - говорится на сайте.

В сообщении подчеркивается, что снимки Генриха Гофмана, которого в симпатиях к СССР обвинить сложно, проливают свет на многие такие искажения. В частности, речь идет о советско-германском договоре о ненападении 1939 года - фотографии "свидетельствуют о постоянных многочисленных встречах Гитлера с руководством европейских держав, в том числе задолго до подписания договора между Германией и Советским Союзом".

"Мосфильм" продолжит публиковать этот архив.

Культура Арт Фотография Общество История Вторая мировая война
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