Москвичку выгнали из Третьяковской галереи за кормление грудью

Молодую маму Полину Хлынову попросили покинуть зал Третьяковской галереи, когда она попыталась покормить грудью своего сына-младенца. Узнав о случившемся, администрация музея заявила, что сожалеет о неприятном инциденте. Со смотрителями даже провели дополнительный инструктаж.

Все произошло еще 20 октября, рассказала Полина Хлынова в соцсетях. Девушка пришла с мамой и сестрой в галерею, в которой не была уже 11 лет. Во время экскурсии ее сын Лев проснулся и начал капризничать. Чтобы успокоить младенца, девушка решила покормить его грудью, при этом прикрывшись капюшоном эргорюкзака. Тем не менее, смотрительница заметила это: работница музея сделала замечание посетительнице и попросила покинуть зал.

Этот инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети, разделив Instagram и Facebook, как минимум, на два лагеря. Одни вставали на сторону мамы и утверждали: нет ничего плохого в том, чтобы покормить голодного ребенка. Вторые говорили: мол, не нужно включать #яжемать, и вообще с малышами уместно дома сидеть, а не в музеи ходить.

Пожалуй, самое мудрое заявление в соцсетях сделала сама Третьяковка. Администрация музея заявила, что провела допинструктаж с сотрудниками. В галерее заявили, что рады всем гостям (в том числе и мамам с младенцами). Для их удобства есть места, где можно покормить чадо. Это можно сделать в рекреационной зоне возле лекционного зала в главном корпусе, а также в инженерном корпусе. А в Новой Третьяковке на Крымском Валу кормление разрешено на втором этаже возле зарядной станции. Мамы могут присесть на любую свободную скамейку в нужный момент.