На Аляску отправили таинственную боевую машину

Корпус неизвестной боевой машины военнослужащие США погрузили для отправки на Аляску. Этот момент зафиксировали американские блогеры.

Предполагается, что новую машину отправили в Центр испытаний в Форт-Грили, который находится в штате Аляска, пишет Военное обозрение. Именно в этом центре испытывают военную технику при низких температурах.

Немного известно и о самой новой машине. Она на гусеничной платформе. Корпус машины, скорее всего, выполнен на основе ультралегкого и сверхпрочного сплава алюминия. Подобными технологиями занимается корпорация CT - Concurrent Technologies. Здесь создают специальные добавки для сплавов, которые в итоге расширяют список полезных свойств материала. Кроме того, применяют сварку "без расплавления" - нагрев материала которой происходит вследствие трения.

Как пишет издание, корпорация, предположительно, создает корпус боевой машины NGCV, которая должна заменить боевую машину пехоты M2 Bradley. Ее эксплуатируют со второй половины 1970-х годов.