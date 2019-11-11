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11.11.2019 15:14
Рубрика: Экономика

Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза

Текст: Александр Саможнев

Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 AG подал иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов, сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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В июле 2019 года компания уже подавала отдельный иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС, так как считает их дискриминационными и принятыми с целью воспрепятствования реализации проекта "Северный поток-2"

Напомним, вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают в себя так называемый "анбандлинг", т.е. разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Соответственно, компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований числятся также применение конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

По оценкам экспертов, германский регулятор может сделать исключение для "Северного потока-2", однако Еврокомиссия сможет это решение заблокировать. Другой путь для беспрепятственного введения в строй нового газопровода - заключение межправительственного договора между Берлином и Москвой, однако и он невозможен без согласия Брюсселя. Между тем стало известно о том, что бундестаг проголосует по законопроекту об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство 14 или 15 ноября. Об этом ТАСС сообщили в парламентском комитете по экономике и энергетике. Фракции ХДС/ХСС и СДПГ в бундестаге подготовили смягчающие поправки к реализации Газовой директивы ЕС. Они позволят оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток-2".

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Люксембург Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"
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