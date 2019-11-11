Полковник Службы внешней разведки РФ Джордж Блейк отмечает день рождения

Полковнику Службу внешней разведки России Джорджу Блейку 11 ноября исполнилось 97 лет. Старше его в разведке только Герой России Алексей Ботян, которому уже 102.
Фото: Николай Малышев/ИТАР-ТАСС/
Георгий Иванович, так называют Блейка друзья, отпразднует день рождения в узком семейном кругу.
С приятной датой, как сообщает Пресс-бюро СВР, его поздравили Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин и представители Управления "С" - нелегальной разведке.
В подарочной корзине для Георгия Ивановича - любимые фрукты и бутылка красного крымского вина.