Полковник Службы внешней разведки РФ Джордж Блейк отмечает день рождения

Георгий Иванович, так называют Блейка друзья, отпразднует день рождения в узком семейном кругу.

С приятной датой, как сообщает Пресс-бюро СВР, его поздравили Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин и представители Управления "С" - нелегальной разведке.

В подарочной корзине для Георгия Ивановича - любимые фрукты и бутылка красного крымского вина.