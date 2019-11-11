Премьер Антигуа и Барбуда потребовал от Гарварда компенсации за рабство

Премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море Гастон Браун направил письмо в Гарвардскую школу права, в котором говорит, что учебное заведение должно выплатить компенсацию островному государству. Об этом сообщает газета New York Times.

Доводы Брауна базируются на том, что более 200 лет назад владелец плантаций на Антигуа вложил свои капиталы, чтобы основать школу права в Гарварде, и таким образом она появилась благодаря рабскому труду народа Малых Антильских островов.

По словам премьер-министра, компенсация в данном случае - не помощь и не подарок, а стремление "исправить ошибки прошлого".

Предполагается, что полученные от Гарварда средства пойдут на финансирование кампуса национального университета Антигуа и Барбуда.

Ранее несколько вузов в США, среди них две старейших в США Теологические семинарии в штате Вирджиния и в Принстауне, штат Нью-Джерси, уже создали фонды компенсации для наследников рабов, чей труд был так или иначе задействован при создании учебных заведений.