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11.11.2019 18:58
Рубрика: В мире

Премьер Антигуа и Барбуда потребовал от Гарварда компенсации за рабство

Текст: Константин Волков

Премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море Гастон Браун направил письмо в Гарвардскую школу права, в котором говорит, что учебное заведение должно выплатить компенсацию островному государству. Об этом сообщает газета New York Times.

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Доводы Брауна базируются на том, что более 200 лет назад владелец плантаций на Антигуа вложил свои капиталы, чтобы основать школу права в Гарварде, и таким образом она появилась благодаря рабскому труду народа Малых Антильских островов.

По словам премьер-министра, компенсация в данном случае - не помощь и не подарок, а стремление "исправить ошибки прошлого".

Фото: Reuters.
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Предполагается, что полученные от Гарварда средства пойдут на финансирование кампуса национального университета Антигуа и Барбуда.

Ранее несколько вузов в США, среди них две старейших в США Теологические семинарии в штате Вирджиния и в Принстауне, штат Нью-Джерси, уже создали фонды компенсации для наследников рабов, чей труд был так или иначе задействован при создании учебных заведений.

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