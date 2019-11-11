При минометных обстрелах Алеппо погиб ребенок

Сирийский город Алеппо снова подвергся обстрелу из минометов. На этот раз пострадали три жилых района - Адамия, Сейф-ат-Дауля и Хамдания.

По данным источника в центральной больнице города, погибла шестилетняя девочка, сообщает РИА Новости. Количество раненых уточняется.

За последние две недели боевики радикальных группировок неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо. Так, в результате атаки, произошедшей шестого ноября, один человек погиб, еще десятки местных жителей получили ранения различной степени тяжести.