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Рубрика: В мире

При взрыве в сирийской Ракке погибли восемь человек

Не менее восьми человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Салук на севере сирийской провинции Ракка. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Reuters
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Салук находится под контролем турецкой армии, пишет ТАСС. В минобороны Турции ответственность за произошедшее возложили на Рабочую партию Курдистана и "Силы народной самообороны", которые Анкара считает террористическими организациями.

Ранее сообщалось, что город Алеппо подвергся минометному обстрелу боевиков, пострадали три жилых района. В результате погибла шестилетняя девочка, число раненых уточняется.

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