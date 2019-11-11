При взрыве в сирийской Ракке погибли восемь человек

Не менее восьми человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Салук на севере сирийской провинции Ракка. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Салук находится под контролем турецкой армии, пишет ТАСС. В минобороны Турции ответственность за произошедшее возложили на Рабочую партию Курдистана и "Силы народной самообороны", которые Анкара считает террористическими организациями.

Ранее сообщалось, что город Алеппо подвергся минометному обстрелу боевиков, пострадали три жилых района. В результате погибла шестилетняя девочка, число раненых уточняется.