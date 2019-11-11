Прощай, оружие: 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война

11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. Это был один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Потери были огромными.

Первая мировая война началась 1 августа 1914 года. Ее главная цель - желание ведущих держав мира передела мира. Инициаторами развязывания боевых действий стали Германия и Австро-Венгрия. У каждой страны были свои задачи. Англия, например, стремилась не допустить усиления влияния Германии на Балканах. Германия хотела ослабить Англию, стремилась отнять у России Польшу, Украину и Прибалтику, раздробить Францию.

Поводом к началу Первой мировой войны стало убийство в Боснии сербским националистом Гаврилой Принципом эрц-герцога Франца Фердинанда. Это случилось 28 июня 1914 года. В тот же день Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Россия, чтобы помочь Сербии, начала мобилизацию. Поэтому 1 августа Германия объявила войну России, 3 августа - Франции.

Военные действия как таковые начались 2 августа, когда германские войска вступили на территорию Люксембурга, сохранявшего нейтралитет. Затем немцы вторглись в Бельгию. В ответ французские войска вошли на территорию Германии, но мощным контрударом были отброшены обратно к границе. В Немцы начали продвижение по территории Франции. Вступила в войну Англия.

И тогда, чтобы отвлечь силы противников от Франции, начала наступление российская армия на Восточном фронте. Как сказал Фердинанд Фош, маршал Франции с 1918 года, главнокомандующий войсками союзников в конце войны, если Франция не была стерта с лица Европы, то этим прежде всего она обязана России.

Серьезное сражение произошло на реке Марна на севере Франции между объединенными франко-британскими и германскими войсками. Его еще называют "Марнским чудом". Решающую роль в ходе сражения сыграло то, что французскому командованию за одну ночь удалось перебросить на направление главного удара около шести тысяч человек: для этого мобилизовали парижские такси. В итоге немцы отступили и германский план молниеносного разгрома Франции потерпел крах.

За несколько лет русская армия была измотана войной. Она уже не хотела воевать. 6 июля 1917 года Германия перешла в контрнаступление. Погибли 150 тысяч русских солдат. Фронт развалился.

Война послужила причиной ряда крупнейших революций. В 1917 году в воюющих странах начались активные выступления. В России в феврале 1917 года произошла буржуазно-демократическая революция, монархия пала. А в октябре большевики совершили государственный переворот и захватили власть. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске они заключили сепаратный мир с Германией и ее союзниками. Россия вышла из войны. По условиям Брест-Литовского мира Россия потеряла все территории вплоть до линии фронта. Турции возвратили Карс, Ардаган, Батум.

30 октября 1918 года Турция подписала Мудросское перемирие, а 3 ноября сдалась Австро-Венгрия. Германия же приняла выдвинутую президентом США Вудро Вильсоном программу "14 пунктов". 3 ноября 1918 года в стране началась революция, 9 ноября свергли монархию и провозгласили республику.

11 ноября 1918 года французский маршал Фош в штабном вагоне в Компьенском лесу принял капитуляцию Германии. Первая мировая война закончилась. Германия обязалась за 15 дней вывести свои войска из Франции, Бельгии, Люксембурга и с других захваченных территорий.

В результате войны прекратили свое существование четыре империи - Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.