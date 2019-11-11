Путин объяснил сокращение расходов на оборону

Новости

Найдена записка погибшей в Москве женщины 13:14
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 13:06
В Минздраве назвали самый пьющий регион России 13:00
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины 13:00
В Екатеринбурге обсудят тонкости создания НОЦ 12:59
В Тюмени из подпольного цеха изъяли водку и коньяк на 35 млн рублей 12:55
Союзные парламентарии будут наблюдать за выборами в Беларуси 12:53
Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест 12:49
Собянин: В Москве будут производить низкопольные трамваи 12:43
Тела пропавших под Новосибирском охотников обнаружил беспилотник 12:40
Путин возмутился воровством на космодроме Восточный 12:38
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу 12:32
Путин сделал прививку от гриппа 12:28
В горах Крыма упал парапланерист 12:22
Под Брянском загорелся локомотив поезда Москва - Киев 12:20
В Карелии на автодороге перевернулся бензовоз 12:18
Аэропорт Бельбек примет первых пассажиров в 2021 году 12:13
В Петербурге возобновили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ 12:12
Названы лучшие города России для жизни с детьми 12:11
Опрос: 66% россиян говорят "да" онлайн-голосованию на выборах 12:07
В Петербурге после отравлений приостановили работу столовой в "Ленте" 11:59
Головин включен в сборную тура по версии L’Equipe 11:54
В Дагестане произошел пожар в школе 11:52
Синоптики объяснили частые погодные аномалии зимой 11:49
В Оренбуржье при пожаре погибли пять человек 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 13:00
Рубрика: Власть

Путин объяснил сокращение расходов на оборону

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин поручил представить предложения по расширению участия ОПК в нацпроектах. На совещании с членами правительства в Кремле речь шла о локализации производства техники и оборудования, выпуске в России высокотехнологичных товаров для нацпроектов.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Намечены масштабные закупки медицинского, строительного оборудования, средств телекоммуникаций, дорожной техники и другой на общую сумму свыше 6 трлн рублей, сказал Владимир Путин, заметив, что обсуждал это с премьер-министром с глазу на глаз. "Никогда масштабно, комплексно, столько средств государство не выделяло на эти цели", - добавил он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых на всю страну

В планах - приобрести более 4700 позиций техники и оборудования. "Важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для роста высокотехнологичных отраслей, развития бизнеса и диверсификации ОПК", - подчеркнул президент.

"У нас сокращаются общие расходы на оборону и безопасность", - напомнил глава государства. "Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся", - пояснил он, а с тем, что пик работ по обновлению техники прошел. Но мощности и коллективы не должны теперь "выпускать кастрюли", как в конце 90-х и начале 2000-х, а должны производить высокотехнологичное оборудование и технику, подчеркнул президент. Нужно их загружать и ритмично финансировать.

"Прошу представить четкие, понятные, внятные предложения по расширению участия предприятий "оборонки" в реализации нацпроектов и сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые организационные решения", - заявил Путин.

"В целом, пока идет контрактная компания, нужно оперативно принять меры, которые позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов. И, конечно, закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной", - сказал президент. "Нам не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике", - предостерег он. Техника должна отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания.

Власть Работа власти Президент Правительство Национальные проекты 2019-2024
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин возмутился воровством на космодроме Восточный
Минтруд расширит программу обучения женщин
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Москве женщина выпала из окна с двумя детьми
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь