Путин объяснил сокращение расходов на оборону

Президент Владимир Путин поручил представить предложения по расширению участия ОПК в нацпроектах. На совещании с членами правительства в Кремле речь шла о локализации производства техники и оборудования, выпуске в России высокотехнологичных товаров для нацпроектов.

Намечены масштабные закупки медицинского, строительного оборудования, средств телекоммуникаций, дорожной техники и другой на общую сумму свыше 6 трлн рублей, сказал Владимир Путин, заметив, что обсуждал это с премьер-министром с глазу на глаз. "Никогда масштабно, комплексно, столько средств государство не выделяло на эти цели", - добавил он.

В планах - приобрести более 4700 позиций техники и оборудования. "Важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, для роста высокотехнологичных отраслей, развития бизнеса и диверсификации ОПК", - подчеркнул президент.

"У нас сокращаются общие расходы на оборону и безопасность", - напомнил глава государства. "Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся", - пояснил он, а с тем, что пик работ по обновлению техники прошел. Но мощности и коллективы не должны теперь "выпускать кастрюли", как в конце 90-х и начале 2000-х, а должны производить высокотехнологичное оборудование и технику, подчеркнул президент. Нужно их загружать и ритмично финансировать.

"Прошу представить четкие, понятные, внятные предложения по расширению участия предприятий "оборонки" в реализации нацпроектов и сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые организационные решения", - заявил Путин.

"В целом, пока идет контрактная компания, нужно оперативно принять меры, которые позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов. И, конечно, закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной", - сказал президент. "Нам не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике", - предостерег он. Техника должна отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания.