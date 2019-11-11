Рада перенесла обсуждение законопроекта о продаже земли

На Украине депутаты обсудят законопроект о продаже земли в среду, 13 ноября, а не во вторник, 12-го. Об этом сообщает портал "Страна" со ссылкой на источники, знакомые с повесткой дня. Издание также приводит неофициальное мнение представителей партии "Слуга народа" о том, что пока голосов в поддержку резонансного законопроекта не хватает.

Ранее предполагалось, что именно во вторник Верховная Рада рассмотрит 11 вариантов законопроекта об открытии земельного рынка. Сейчас в стране действует мораторий на продажу земель сельхозназначения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал ситуацию вокруг продажи земли. По его словам, если мораторий будет снят, сделки с землей смогут заключать только украинцы. Что касается иностранцев, то им могут разрешить куплю-продажу наделов только после проведения соответствующего референдума.