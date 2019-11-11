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Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy S11

Текст:   Виктория Чернышева
11.11.2019,  
13:46
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

В интернете появилась информация о характеристиках ожидаемой линейки от Samsung - Galaxy S11.

Блогер Эван Бласс разместил в Twitter данные о том, что новые гаджеты будут иметь изогнутые дисплеи с диагональю 6,4, 6,7 и 6,9 дюйма. Младшие модели получат доступ к сетям 4G и 5G, а самый большой аппарат - только к сетям пятого поколения.

По данным Бласса, гаджеты презентуют в феврале будущего года.

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Еще одна утечка касается камеры смартфона. Samsung является единственным поставщиком датчиков изображения для устройств с разрешением 108 Мп. Но в собственных гаджетах компания такие камеры до последнего времени не использовала.

Как уточняет портал XDA Developers, в последней версии приложения Samsung Camera обнаружен код, который подтверждает, что компания установит на один из своих новых смартфонов камеру на 108 Мп. Бета-версия One UI 2.0 была выпущена вчера для Galaxy S10, а потому не исключено, что этот датчик получит его преемник - Galaxy S11.

Уточняется, что в камеру Samsung добавлена поддержка разрешения 12 000 х 9 000 пикселей - в общей сложности это составляет 108 Мп. Подобно Mi Mix Alpha и Mi Note 10, Samsung, вероятно, будет использовать пиксельный биннинг (объединение пикселей на матрице) для улучшения снимков при слабом освещении.

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