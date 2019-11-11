В Подмосковье приостановили выдачу пропусков для проезда грузовиков по МКАД

В Подмосковье водители автомобилей грузоподъемностью свыше 12 тонн какое-то время не смогут оформить новые пропуска для движения в дневное время по МКАД. Областной минтранс временно приостановил выдачу разрешительных документов по причине закончившихся квот.

В этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, уже было выдано 12 тысяч разрешений - это вся квота, положенная региону. Получит ли область дополнительные квоты, пока неясно - этот вопрос сейчас находится на рассмотрении у столичных властей.

Ограничения по дневному выезду на МКАД было введено Москвой в 2013 году. Тогда большегрузам тяжелее 12 тонн запретили пользоваться кольцевой автодорогой с 6 утра и до 10 вечера. Исключение сделали лишь для тех, кто не может осуществлять текущую деятельность только в ночное время. Это, например, поставщики лекарств или скоропортящихся продуктов. Они въезжают на МКАД в любое время по пропускам. Напомним, выдача пропуска является бесплатной государственной услугой.