Власти Москвы опровергли информацию о присоединении Калуги к столице

Информация о том, что Москва планирует присоединить к себе Подольск, Чехов и Серпухов (все - Московская область), а также Калугу, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Новость о якобы готовящемся присоединении распространило сатирическое интернет-издание "Панорама" со ссылкой на департамент градостроения Москвы. Информацию подхватили некоторые СМИ.

Портал "ссылается на несуществующего спикера Виктора Пожарского в несуществующем департаменте градостроения Москвы", - заявили в столичном строительном ведомстве, добавив, что у правительства столицы никаких планов по расширению границ города на данный момент нет.