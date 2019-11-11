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11.11.2019,  
16:32
Текст:  Олег Корякин

Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость

В Америке заинтересовались модернизацией камчатской базой ВМФ России.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Издание Military Watch сообщает о том, что Россия построит мощные укрепления для базы подводных лодок в Тихом океане.

Фортификация необходима для отражения потенциальной угрозы со стороны Запада. Дело в том, что по соседству, в Японии базируется 7-й флот ВМС США.

Автор отмечает, что Россия инвестирует средства в модернизацию этого объекта на фоне обострения ситуации в западно-тихоокеанском регионе, последовавшим за американской инициативой "Поворот к Азии".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Важным преимуществом базы на Камчатке является то, что она дает прямой доступ к глубоким океанским водам. Субмарины могут проникать в Тихий океан, практически не опасаясь быть обнаруженными.

Здесь размещаются ударные подводные лодки, которые могут нанести удар крылатыми ракетами через океан. А это угроза для судоходства противника.

Есть на базе и подводные лодки, вооруженные стратегическими баллистическими ракетами, предназначенные для сдерживания атак на российскую территорию.

Известно, что волнорезы, предназначенные для защиты базы, будут простираться на 50 метров под водой.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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На объекте будут созданы условия для размещения субмарин с баллистическими ракетами класса "Борей-А". Ожидается, что два таких корабля поступят на Тихоокеанский флот в начале 2020-х годов.

Атомные подлодки, подчеркивает журналист, способны месяцами не показываться на поверхности, а в зоне досягаемости их ракет оказываются Гавайи и все западное побережье США.

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