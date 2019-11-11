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11.11.2019 08:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Моряки раскрыли подробности спасения дайвера в Приморье

Текст: Анна Бондаренко

Моряки транспортного рефрижератора "Тигр-2", принадлежащего ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства", рассказали о спасении дайвера, который выжил, проведя в море около двух суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на капитана судна Валентина Котельникова.

По словам Котельникова, за 30 лет его работы на флоте это первый подобный случай. Аквалангисту повезло, что моряки "Тигра-2" оказались такими внимательными.

В Приморье нашли останки аквалангиста

Первым человека за бортом примерно в 8 часов утра по местному времени увидел боцман Махир Иман оглы Ибрагимов, который в это время был на баке. Дайвер находился примерно в 500 метрах от судна, держался за буек и махал рукой.

"От берега находились на расстоянии 80 миль, судно на ходу, 13 узлов идет, сразу не остановить… Мы подошли, развернулись, легли в дрейф", - рассказал Котельников, добавив, что затем на воду спустили шлюпку, а мужчину подняли на борт.

Аквалангист рассказал, что от катера, с которого он нырял, отнес поднявшийся ветер. Почти двое суток он провел в воде, температура которой составляет 5-10 градусов. Но, по его словам, не столько замерз, сколько устал.

Ранее сообщалось, что аквалангист 1988 года рождения нырял с катера в районе мыса Вятлина примерно в 200 метрах от берега, после чего внезапно пропал. Спасатели искали его больше суток. О пропавшем человек были оповещены проходившие в районе суда. Мужчина найден в удовлетворительном состоянии, но все равно передан скорой помощи.

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