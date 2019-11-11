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11.11.2019 09:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На месте боя у озера Хасан в Приморье нашли человеческие останки

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники приморского "Поискового объединения "АвиаПоиск" обнаружили фрагменты человеческих останков на берегу озера Хасан. Судя по повреждениям, боец погиб в результате взрыва.

Фото: Instagram.com/sakhpoisk/
На Сахалине поисковики нашли останки советских и японских солдат

Во время полевого поиска там, где наступала 40-я стрелковая дивизия Рабоче-крестьянской Красной армии, также нашли предметы, относящиеся к периоду боевых действий 1938 года. Среди них - пустые цинки из-под винтовочных патронов калибра 7,62 на 54 миллиметра, патроны, гильзы 45 миллиметров, угольный фильтр от противогаза, индивидуальный стрелковый щиток, траки от танков БТ-5 и Т-26, жесткие ленты японского пулемета.

"В одном из сильно заросших и узких распадков на подступе к высоте Заозерной удалось обнаружить ранее не замеченную братскую могилу. Она не ухожена и не отмечена металлическими стрелками со стороны дороги", - сообщается на странице "АвиаПоиска" в соцсети "ВКонтакте".

Все артефакты и фрагменты костей находятся на глубине до одного метра. Из-за этого поиск затруднителен. Нужно снять верхний слой грунта, чтобы сигнал металлодетекторов был лучше. Сделать это, а также разведать уже замерзшие болота в северной части озера поисковики планируют до конца года. Именно там наступали солдаты 95-й стрелкового полка и 32-й стрелковой дивизии, понеся большие потери от огня японцев. Тогда на болоте без вести пропали десять красноармейцев.

Справка "РГ"

Озеро Хасан расположенно на юго-востоке Приморского края у границ с Китаем и Кореей. Здесь в июле-августе 1938 года произошел военный конфликт между СССР и Японией, закончившийся победой Советского Союза. Потери советских войск составили 960 человек погибшими и пропавшими без вести, 2752 ранеными. Со стороны противника, по данным СССР, было 650 убитых и 2500 раненых, по данным Японии, -  526 убитых и 914 раненых.

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