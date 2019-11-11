Суд в Приморье наказал мачеху, сажавшую ребенка на цепь

В Приморском крае вступил в законную силу приговор, вынесенный приемной матери за незаконное лишение свободы падчерицы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, жительница Красноармейского района края признана виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением.

Суд установил, что мачеха неоднократно пристегивала одиннадцатилетнюю падчерицу за ногу металлической цепью и замком к кровати. Подсудимая объясняла это тем, что у ребенка социализированное расстройство, и она пытается помешать девочке уйти из дома.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.