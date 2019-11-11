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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Южно-Сахалинске появится статуя собаки Качалова

Текст: Евгения Шерешевская

Скульптура в виде собаки Джима - персонажа стихотворения Сергея Есенина - украсит сквер в Южно-Сахалинске, который обустраивают вблизи улицы имени известного русского поэта.

Фото: Пресс-служба КЗАХЛ
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Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках муниципального контракта участок площадью пять тысяч квадратных метров юго-восточнее пересечения улиц Есенина и Комсомольской, где раньше располагалась автозаправочная станция, превратят в зону отдыха.

Здесь уже появились детская площадка, сцена-подиум, скамейки и аншлаги со стихами Сергея Есенина.

К концу ноября подрядчики установят наружное освещение, систему видеонаблюдения, а также малые архитектурные формы, в том числе и статую добермана Джима - собаки актера Московского художественного театра Василия Качалова.

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