В Казани открыли памятник Михаилу Калашникову

На территории Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

Гранитный монумент высотой более трех метров установили в честь столетия легендарного конструктора.

В церемонии приняли открытия участие правительства Татарстана, Центрального военного округа, ветераны вооруженных сил РФ.

Скульптура была создана в рамках проекта "Аллея Российской Славы" народным художником России Салаватом Щербаковым.

Он является автором множества монументальных произведений в Москве. Среди них - памятники cвятому князю Владимиру на Боровицкой площади, патриарху Гермогену в Александровском саду, Михаилу Калашникову в Оружейном сквере.

Отметим, что в этом году 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова в соответствии с Указом президента России отмечается на федеральном уровне.