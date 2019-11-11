Рейс из Томска во Вьетнам задержали на 10 часов

В томском аэропорту задержан вылет чартерного рейса авиакомпании Azur Air из Томска в Камрань.

Boeing-757-200, на борту которого находились 233 пассажира, должен был вылететь во Вьетнам в 0:35 по местному времени. Однако сработал один из датчиков технической неисправности, и самолет направили на обследование.

- На время ожидания пассажиров обеспечили напитками, горячим питанием, желающих разместили в гостинице, - сообщила "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

В 10:41 местного времени чартер вылетел во Вьетнам. Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.