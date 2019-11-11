Резня в Забайкалье: Мужчина с ножом напал на свою семью

Жителя Забайкальского края обвиняют в убийстве жены, ее сестры и покушении на жизнь годовалого сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в ночь на 2 ноября в селе Цокто-Хангил Агинского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый дважды ударил ножом свою гражданскую супругу, которая от полученных травм скончалась на месте. Затем нанес один удар ее сестре - он тоже оказался смертельным. После этого мужчина поднял руку на сына. Мальчика удалось спасти благодаря экстренной медицинской помощи.

Мужчина задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.

Раненый ребенок сейчас находится в местной больнице, его состояние стабильно. Следователи уже направили его документы в органы соцзащиты Агинского района, чтобы решить вопрос об опекунстве над малышом.