В Красноярском крае поймали пьяного водителя, перевозившего детей

В Красноярском крае полицейские задержали нетрезвого водителя, который вез 12 учеников местной школы №1 в областной центр, сообщили в пресс-службе Емельяновского отдела ГИБДД по Красноярскому краю. Дети ехали на спектакль в кукольный театр.

Сотрудники ДПС обратили внимание, что транспортное средство не оснащено проблесковыми маячками оранжевого цвета, обязательными при перевозке детей, и остановили его в районе Солонцов. Тут обнаружилось, что водителя отсутствуют документы, разрешающие перевозку несовершеннолетних, а сам он пьян - содержание алкоголя в его крови составило 0,39 мг/л.

Возбуждено дело об административном правонарушении, водителю грозит штраф до 30 000 рублей и запрет на управление транспортным средством в течение двух лет.

Дети, к счастью, не пострадали. Однако полиция намерена разобраться в случившемся и выявить ответственных лиц, допустивших столь вопиющее нарушение мер безопасности.