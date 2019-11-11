СМИ: Защита историка, обвиняемого в убийстве, намерена смягчить статью

Сторона защиты доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки и расчленении ее тела, намерена добиваться смягчения уголовной статьи. Версия защиты будет строиться на убийстве в состоянии аффекта, об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник, близкий к адвокатскому бюро, защищающему ученого.

Сейчас уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ, это "убийство". Идея, по данным издания, заключается в том, чтобы переквалифицировать статью на "убийство в состоянии аффекта".

Наказание по статье 107 значительно более мягкое. В частности, человека, которого признают виновным в убийстве в состоянии аффекта, могут лишить свободы на срок до трех лет или ограничить его свободу на этот же период. Также вместо отбывания срока в колонии виновного могут приговорить к исправительным или принудительным работам.

Напомним, доцент СПбГУ, один из зачинателей движения исторической реконструкции в стране, видный специалист по истории Франции начала XIX века, был задержан 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки, а в квартире были обнаружены останки девушки. Часть останков, по имеющейся у следствии информации, была ранее выброшена в реку Мойку. Погибшая, по предварительным данным, - его 24-летняя аспирантка, сподвижница и спутница жизни ученого.

Соколов оформил явку с повинной и во время допроса признался в убийстве девушки.

Сегодня суд изберет Соколову меру пресечения. Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил "РГ", что сторона защиты не питает особых иллюзий относительно меры пресечения. Подозреваемых в убийстве, как правило, на период следствия заключают под стражу.

На вопрос "РГ" относительно попыток защиты переквалифицировать уголовное дело по другой статье адвокат на момент публикации заметки не ответил.