Убивший девушку историк Соколов доставлен в суд Петербурга

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук Олег Соколов, подозреваемый в жестоком убийстве аспирантки, на суде, который решает вопрос о мере пресечения, намерен настаивать на заключение его в СИЗО, заявил адвокат ученого Александр Почуев.

- Он раскаивается в содеянном и считает, что его необходимо заключить под стражу, - подчеркнул адвокат.

При этом Александр Почуев разъяснил, что защита подозреваемого, несмотря на такую позицию Соколова, будет настаивать на другой мере пресечения - домашний арест.

Напомним, в субботу, 9 ноября, из реки Мойки достали мужчину с рюкзаком, в котором были отрезанные конечности. Позже Соколов подтвердил, что убил свою 24-летнюю выпускницу и сожительницу Анастасию Ещенко, а затем пытался спрятать тело.