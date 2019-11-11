В Петербурге умерла актриса Ольга Завьялова

В Санкт-Петербурге умерла актриса Лодейнопольского драматического театра "Апрель" Ольга Завьялова. Она ушла из жизни на 54-м году жизни после продолжительной болезни.

В группе театра в соцсети в понедельник сообщили о смерти актрисы. "Печальная страшная новость. Помним. Любим. Скорбим...", - написали на странице "ВКонтакте".

Ольга Завьялова родилась в 1966 году. Она выпускница Петербургского университета культуры и искусств. Известна по роли Женьки Комельковой в спектакле "А зори здесь тихие". Ее последняя роль в театре - Макевна в спектакле "Прибайкальская кадриль".