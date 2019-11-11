В Петербурге возобновили поиски останков убитой выпускницы СПбГУ

На реке Мойке возобновились поисковые работы. Водолазы ищут останки выпускницы местного университета 24-летней Анастасии Ещенко, которая, по предварительным данным, несколько дней назад была застрелена своим сожителем, доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, и расчленена им. Часть останков девушки могла быть выброшена в реку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по законности и правопорядку, водолазы будут работать на месте происшествия уже третьи сутки подряд.

Напомним, что Олег Соколов, известный специалист по истории Франции и участник движения исторических реконструкторов, был накануне выловлен из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором были обнаружены травматический пистолет и отрубленные женские руки. Сотрудники полиции задержали свалившегося в воду мужчину и возбудили уголовное дело. Позже Соколов подписал явку с повинной и признался в убийстве своей спутницы.

Пока водолазам не удалось найти другие фрагменты тела Ещенко, но ими были обнаружены останки другого человека, оставшегося неопознанным.