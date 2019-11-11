Защита намерена обжаловать арест историка Соколова

Сторона защиты будет обжаловать заключение под стражу историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ.

Как сообщил президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев, в ближайшие три дня защита подготовит все документы для обжалования решения Октябрьского районного суда.

Сам Почуев ходатайствовал на суде о заключении Олега Соколова под домашний арест. Вначале сторона защиты предложила, чтобы Соколов оставался в своей квартире на Мойке, 82. Но когда представитель прокуратуры заявил, что по этому адресу продолжаются следственные действия, адвокат предложил другой вариант проживания своего подзащитного.

Тем не менее, суд принял решение заключить Соколова под стражу до 8 января. Сам подсудимый во время заседания против этой меры пресечения не возражал и признавал инкриминируемые ему деяния.

Во время судебного заседания сам Соколов выглядел очень подавленным, плакал и говорил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, известного историка, специалиста по истории Франции начала XIX задержали с рюкзаком, где находились отрубленные женские руки. В квартире доцента нашли части тела его аспирантки и возлюбленной. Часть останков была выброшена в Мойку. Их нашли только сегодня в реке Екатерингофке.

По предварительным данным, Соколов застрелил девушку, а затем расчленил ее тело.

Защита ранее была намерена добиться переквалификации дела на статью "Убийство в состоянии аффекта". Но пока расследование ведется в рамках статьи 105 "Убийство". Наказание по этой статье - от шести до 15 лет лишения свободы.