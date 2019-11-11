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11.11.2019 17:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Астраханка получила восемь лет колонии за сбор денег для террористов

Текст: Александр Гавриленко

32-летняя жительница Астрахани получила восемь лет колонии за содействие террористической деятельности. Следствие доказало, что она была одним из организаторов законспирированной ячейки "ИГ" (организация запрещена в РФ) и собирала деньги для этой экстремистской организации в Москве, Астрахани, Томске и в нескольких кавказских регионах.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Для сбора денег использовался мессенджер Telegram. Почти три года, с 2016 года по февраль 2019-го она размещала в закрытых чатах реквизиты банковских карт для сбора денег, а потом переводила эти суммы основателю запрещенного в России исламского фонда. За это время пособнице террористов удалось собрать более 200 тысяч рублей.

В ходе обысков у нее дома нашли сотовые телефоны с сообщениями о переводе денег для боевиков и платежные карты. Распутывание "сетей" террористов продолжается.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.

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