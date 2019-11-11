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11.11.2019 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Крыма упал парапланерист

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Сотрудники "Крым-Спаса" оказали спортсмену первую помощь. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Сотрудники "Крым-Спаса" оказали спортсмену первую помощь. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Сотрудники "Крым-Спаса" оказали спортсмену первую помощь. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В Крыму а горе Клементьева парапланерист, не справившись с управлением летательного аппарата, упал и получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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Инцидент произошел днем в воскресенье, 10 ноября. Прибывшие на место происшествия сотрудники "Крым-Спаса" нашли 35-летнего жителя Алушты, который из-за травм не мог самостоятельно передвигаться. Они оказали крымчанину первую помощь и надели на него шейный корсет.

Затем спасатели помогли транспортировать парапланериста к машине скорой помощи. С травмами различной степени тяжести алуштинца госпитализировали в городскую больницы Феодосии № 1.

- С начала 2019 года специалисты "Крым-Спаса" уже четыре раза оказывали помощь парапланеристам, - отметил глава республиканского МЧС Сергей Шахов. - Парапланеризм - один из экстремальных видов спорта, который подразумевает немалую опасность. Увлекающимся парапланеризмом необходимо всегда адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, метеоусловия и всегда тщательно следить за своим снаряжением.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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