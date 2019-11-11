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11.11.2019 12:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге обсудят тонкости создания НОЦ

Текст: Юлия Санатина

В Екатеринбурге стартовала стратегическая сессия, посвященная реализации масштабного проекта - созданию Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). В течение пяти дней представители власти, вузовской и академической науки, реального сектора будут обсуждать в мельчайших деталях особенности управления НОЦ, варианты финансирования, взаимодействия партнеров, определять приоритетные проекты для реализации и так далее.

Фото: Pixabay
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Напомним, соглашение о создании центра подписали в июле нынешнего года на полях "Иннопрома" главы трех регионов Урала - Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Инициатором проекта стал Уральский федеральный университет, в соседних регионах - Южно-Уральский и Курганский госуниверситеты. Помимо вузов в работе участвуют институты УрО РАН и около двух десятков индустриальных партнеров, в их числе крупнейшие предприятия региона, госкорпорации. Активную поддержку проекту оказали региональные власти, уральское полпредство президента РФ и Сколково.

- Одна из главных задач стратегической сессии - актуализация портфеля проектов, которые могут претендовать на господдержку. Так, в проекте бюджета Свердловской области на 2020 год предусмотрено 100 миллионов рублей, которые могут быть направлены в виде субсидий на поддержку предприятий, реализующих НИОКР по ключевым направлениям работы Уральского НОЦ, - отметил первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Вторая важнейшая цель - детально разработать принципы управления НОЦ. По словам научного руководителя Московской школы управления Сколково Андрея Волкова, "списать" готовое решение по образцу просто не у кого: хотя в России ранее созданы первые пять НОЦ, для уральского центра придется решать эту задачу творчески, ведь практики взаимодействия регионов в стране пока слабо развиты, особенно в части инновационного развития.

Результат мозгового штурма ляжет в основу заявок на регистрацию НОЦ и участие в конкурсе на получение федерального финансирования.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область
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