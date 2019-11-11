В Екатеринбурге с помощью экскаватора спасли провалившегося под лед пса

В Екатеринбурге, на озере в Шарташском парке, рабочие спали пса, который провалился под хрупкий лед и не смог выбраться на берег.

ЧП случилось в ночь на воскресенье. Строители, которые занимались благоустройством территории, услышали лай, пошли проверить, что случилось, и увидели в воде собаку.

Как рассказал агентству РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов, животное выбилось из сил и не могло доплыть до берега. Один из рабочих залез в ковш экскаватора, его "подвезли" ближе к барахтающейся в пруду собаке, и он ее достал. Пса взяли в машину, согрели. Когда он пришел в себя, то убежал.

- Когда подобное случается, думаешь, как же все-таки хорошо, что Екатеринбург - город неравнодушных людей, - написали в аккаунте лесопарка в Instagram.

Алексею, Салавату и Сергею, которые спасли собаку, подарили памятные подарки и благодарственные письма. "Спасибо вам, мужики, за ваше неравнодушие, мужество и смекалку", - поблагодарил их директор учреждения Артур Зиганшин.