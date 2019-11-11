В Свердловской области машина врезалась в жилую пятиэтажку

В городе Тавда в Свердловской области в ночь на понедельник легковушка врезалась в угол пятиэтажного жилого дома на улице Кирова. Водитель от полученных травм погиб на месте.

По данным регионального управления ГИБДД, LADA Kalina двигалась по Кирова со стороны Елохина в направлении улицы 9 Мая. При этом скорость автомобиля была высокой (на снимках с места ЧП видно, что отечественное авто разбилось о стену дома буквально всмятку, здание также получило повреждения, но незначительные).

"В результате ДТП водитель - мужчина 1990 года рождения - скончался еще до приезда медиков. В больницу после аварии доставили трех пассажиров - двоих из них (несовершеннолетних) после осмотра отпустили домой. Пассажира мужчину 1991 года оставили в стационаре", - рассказали в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Обстоятельства происшествия выясняются.