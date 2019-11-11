Почему генерал, обласканный чинами и орденами, заказал столь грустный портрет

"Портрет неизвестного генерала" кисти Константина Горского я увидел в Литовском художественном музее в Вильнюсе. Военачальник запечатлен в расстегнутом сюртуке, что показалось мне довольно странным. Сюртук такого покроя появился при Николае II, когда, вспоминал современник, "углы воротника закруглили, чем сделали сюртук более удобным для ношения... Официально исчезли и расстегнутые сюртуки. Неофициально, в интимной компании, в память прошлого, мы сюртуки все же расстегивали..." 1 . А генерал почему-то расстегнулся на парадном портрете...

Но по-настоящему поразила тоска в его глазах, которую не могут скрыть даже стекла пенсне в золотой оправе.

Откуда она? Какую тайну скрывает необычный портрет?

Мне назвали имя печального генерала, чей портрет передала музею его вдова. Генрих Станиславович Войницкий. Я не мог не вникнуть в его судьбу...

Православный храм католика

Дело "О производстве с увольнением от службы члена Инженерного Комитета Главного инженерного управления военного инженер-генерал-лейтенанта Войницкого. 27 января 1900 года - 3 марта 1900 года" я обнаружил в Российском государственном военно-историческом архиве - с помощью начальника отдела информационного обеспечения Татьяны Юрьевной Бурмистровой.

Генрих Станиславович принадлежал к литовской ветви древнего шляхетского рода Войницких. Будущий генерал родился 15 ноября 1833 года2 и в неполные пятнадцать лет покинул родную Литву, чтобы 23 августа 1848 года поступить в Главное инженерное училище в Петербурге - любимое детище императора Николая I. Училище располагалось в Михайловском (Инженерном) замке и выгодно отличалось от кадетских корпусов: в нем никогда не царил культ грубой силы и всегда высоко ценились профессиональные знания.

Войницкий учился отлично. 25 октября 1851 г. юношу произвели в фельдфебели - редчайшее поощрение "за точное исполнение служебных обязанностей, при хорошей нравственности и успехах в науках". Это резко выделило Генриха из среды прочих воспитанников. Он получил широкий серебряный поперечный галун (позумент) на погоны и серебряный офицерский темляк на тесак. Стал старшиной курса и ближайшим помощником курсового офицера. 15 июня 1854 г. был выпущен из Училища с чином инженер-поручика и направлен в Кронштадтскую инженерную команду. Уже шла Крымская война...

14 июня соединенная англо-французская эскадра стала на якорь вблизи Кронштадта и Ораниенбаума. Кронштадтская морская крепость находилась в осадном положении и со дня на день ожидала атаки неприятельского флота. Военные инженеры строили укрепления на побережье Балтийского моря. Инженер-поручик Войницкий и его подчиненные трудились не покладая рук день и ночь. 2500 человек сооружали батарею в Лисьем Носу, где по предложению католика Войницкого был за два месяца построен православный храм Св. Александра Невского...

Но это не защитило поляка от опалы - как и всех его соотечественников.

Эхо польского восстания

В январе 1863 г. началось польское восстание. Практически все поляки, носившие русский военный мундир, оказались под подозрением. Иные из них свою польскую идентичность ценили выше присяги: восемь воспитанников Николаевского военного училища, самовольно покинувших стены училища, чтобы примкнуть к восставшим, были исключены из его списков3. Присягу нарушили даже иные выпускники Академии Генерального штаба. Подполковник Генштаба Эдмунд Ружицкий возглавил повстанческий отряд на Волыни, а капитан Генерального штаба Сигизмунд Сераковский стал командиром повстанческого отряда в Литве и самопровозглашенным военным начальником в Ковенском воеводстве. Сераковский был схвачен и казнен, Ружицкий бежал за границу. Был арестован и сослан участник восстания, однофамилец нашего героя Юзеф Войницкий. Офицерам и генералам польского происхождения "сделан был, по приказанию Государя, вопрос": не желают ли они получить какое-либо другое назначение, дабы не быть поставленными в необходимость сражаться против своих земляков4.

О том, что переживал в душе наш герой, мы можем только догадываться.

Инженер-капитан Генрих Войницкий сохранил верность присяге. Несмотря на настойчивые пожелания столичной власти покинуть Петербург, командиры отстояли офицера, привлекли к сооружению мощной Константиновской батареи. 19 апреля 1864 г. за отличие по службе капитан Войницкий получил чин инженер-подполковника, а спустя два года издал свою первую книгу5.

Он сделал прекрасную карьеру: пять раз получал чины за отличие по службе, с завидной регулярностью награждался орденами "за выдающиеся отличия"6. Но после Константиновской батареи больше никогда не строил фортификационных объектов.

Талантливый человек оказался, как и положено, талантлив во всем.

Прораб перестройки

В ноябре 1865 г. Генрих Войницкий был назначен заведующим работами по зданиям 2го Санкт-Петербургского Военно-сухопутного госпиталя и Императорской Медико-хирургической академии. Он построил и перестроил ряд зданий Выборгской набережной, придав ей тот вид, который она сохраняет поныне. А по-настоящему прославился достижениями в фурнологии (от лат. furnus "печка" и греч. logos "слово") - учении о постройке печей, каминов и отопительных систем7. По проекту Войницкого в 1873 г. была перестроена система отопления и вентиляции в Зимнем дворце. На половине императрицы Марии Александровны впервые применили водяное отопление при помощи плоских батарей между рам в щеках окон. Императрица была довольна и настояла, чтобы именно Войницкий перестроил систему отопления и вентиляции в ее личных покоях в Большом Кремлевском дворце.

Сказано - сделано. Александр II "изволил выразить искренне удовольствие и признательность и Всемилостивейше пожаловал перстень с вензелевым Его Величества изображением и вознаграждение в 3500 рублей". Опыт оказался удачным, и в январе 1877го инженер перестроил отопление и вентиляцию в части Зимнего дворца по фасаду к Адмиралтейству. "Государь Император остался отменно доволен этими работами, выразил удовольствие и Высочайшую благодарность и Всемилостивейше соизволил пожаловать подарок в 1500 рублей"8.

Подарком дело не ограничилось. 1 января 1878 г., в разгар Русско-турецкой войны, 44летний Войницкий, не принимавший участия в боевых действиях, за отличие по службе был произведен в генерал-майоры. Военный инженер успешно занимался научно-технической разведкой, что для второй половины XIX в. было делом новым и необычным. Войницкий регулярно выезжал в длительные заграничные командировки. Если соотнести их с датами пожалования внеочередных чинов и новых орденов, то можно сделать вывод: Войницкого награждали "за выдающиеся отличия" как разведчика.

Сведения, которые Войницкий сумел добыть, были столь важны, что он получил одну исключительную награду. В Привислинском крае и Западных губерниях империи полякам было запрещено приобретать недвижимость. Войницкому, поляку и католику, в изъятие из правил разрешили купить имение Нидоки в 1500 десятин земли в Вилькомирском уезде Ковенской губернии9. Ворота в стиле английской готики, сторожка и конюшня были построены там по проекту Леонтия Бенуа, со временем ставшего знаменитым архитектором.

А еще в тот же год Войницкий выпустил учебный литографированный курс по отопительной технике, на 15 лет опередив немецкого профессор Ритшеля10. А еще он на четверть века раньше чеховского Лопахина из комедии "Вишневый сад" понял, какие баснословные прибыли сулит дачное строительство, и стал одним из учредителей "Товарищества на паях для устройства дачных помещений в Шувалове".

Поистине прораб перестройки!

Полвека в строю

5 января 1900 г. 66-летний генерал-лейтенант подал прошение об отставке: "Расстроенное совершенно здоровье лишает меня возможности продолжить службу Вашего Императорского Величества"11.

В Главном инженерном управлении подсчитали, что он состоит на действительной службе 50 лет, 2 месяца и 19 дней (в действительности генерал служил уже 52-й год). Об этом было доложено царю. 9 февраля 1900 г. Войницкий был произведен в чин инженер-генерала и уволен от службы с мундиром и максимальной генеральской пенсией по новому чину - 1430 руб. в год. Еще 2145 руб. в год эмеритальной пенсии генералу перечисляло Главное инженерное управление.

Отставка - это подведение итогов. Было бы естественно заказать свой парадный портрет в мундире со всеми регалиями. Тогда выпускник Императорской Академии художеств Горский смог бы в полной мере продемонстрировать свое виртуозное мастерство, запечатлев на холсте шитый серебром парадный мундир, украшенный орденскими звездами Белого Орла и Св. Владимира. На шее генерала висел бы Владимир 2-й степени, по борту мундира были бы выпущены ордена Анны 1-й степени и Владимира 3-й степени, а на груди, на орденской колодке располагались бы Владимир 4-й, Станислав 1-й степени и четыре медали - одна светло-бронзовая и три серебряных12. Не портрет бы получился, а наглядное пособие по фалеристике!

А он почему-то решил позировать в расстегнутом сюртуке с единственным орденом на шее. Хотел ли приоткрыть свою душу?

Откуда эта неизбывная грусть в глазах?

Более полувека Генрих Войницкий служил Российской империи. Той самой империи, ненависть к которой многие поляки впитывали с молоком матери. А он крепил мощь Государства Российского, модернизировал и цивилизовал его, подавляя и загоняя глубоко внутрь собственную идентичность. Не потому ли был так нелюдим - настолько, что в мемуарах той эпохи нет ни строчки о крупном современнике.

Какую драму он должен был скрывать все эти годы? Талантливо нарисованный портрет лишь на мгновение приоткрывает ее...

Выйдя в отставку, Генрих Станиславович Войницкий в одночасье порвал с Петербургом, продал всю свою столичную и дачную недвижимость и вернулся на родину.

Скончался 15 августа 1915 г., похоронен в Вильно на кладбище Росса. Могила сохранилась.

1. Макаров Ю.В. Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917. Мирное время и война. Buenos Aires, 1951. С. 195-196.

2. РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 12271. Л. 16.

3. Максимовский М.С. Исторический очерк развития Главного инженерного училища. СПб. 1869. С. 149.

4. Милютин Д.А. Воспоминания. 1863-1864. М., 2003. С. 157.

5. Описание работ по сооружению Константиновской батареи в Кронштадте / Сост. воен. инж. кап. Войницкий. СПб. 1866.

6. Свод законов Российской империи. Учреждение орденов и других знаков. Ст. 109. СПб. 1892. С. 15.

7. Козлов А.А. История печного отопления в России. М., 2017. С. 8, 76, 97, 98, 100, 103-16][, 109, 114, 137.

8. РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 12271. Л. 16 об.-17.

9. Ныне местечко Лидокяй Укмергского района Вильнюсского уезда Литвы.

10. Отопление и вентиляция: Лекции, чит. в С.-Петерб. технол. ин-те инж.-ген. Г.С. Войницким: 1877/8][ . [СПб]: Технол. ин-т, [1878].

11. РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 12271. Л. 2.

12. Зайцев В.Н. Руководство для адъютантов. Изд. 11е. СПб. 1908. С. 764-765, 782-783.