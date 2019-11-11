Роналду покинул стадион до окончания матча против "Милана"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после того, как был заменен в матче против "Милана", не стал дожидаться окончания встречи и уехал со стадиона.

В воскресном матче против "Милана", который "Ювентус" выиграл со счетом 1:0, Роналду снова не был похож на себя. В итоге главный тренер команды Маурицио Сарри заменил свою главную звезду на 55-й минуте, а вышедший вместо него на поле Пауло Дибала в итоге стал автором единственного забитого мяча .

Как сообщает Football Italia, Роналду покинул стадион примерно за три минуты до финального свистка.

Сарри после матча поддержал своего игрока. Он рассказал, что Роналду испытывает боль в колене.

"Хочу поблагодарить Роналду за то, что оказавшись в трудной ситуации, он приносит себя в жертву на благо команды, - сказал Сарри. - Я видел, что он чувствует себя плохо и поэтому заменил его. Вполне естественно, что он был раздражен покидая поле".