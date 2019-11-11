Роналду покинул стадион до окончания матча против "Милана"

Новости

В Кремле назвали актом безумия убийство выпускницы СПбГУ 14:46
Лавров: Россия рассчитывает на допуск в биолаборатории Армении 14:46
Семейный финансовый фестиваль пройдет в Москве 14:44
Массовое отравление в офисе "Ленты" произошло из-за сотрудника столовой 14:42
На Алтае умер народный художник России Михаил Будкеев 14:41
В Подмосковье приостановили выдачу пропусков для проезда грузовиков по МКАД 14:40
Появились подробности о состоянии 85-летнего Василия Ланового 14:38
Шнуров рассказал о "Ленинграде-2" с новым вокалистом 14:33
И.о. министра образования Крыма подала в отставку 14:33
Актриса из фильма Вуди Аллена Лорел Григгс умерла в 13 лет 14:27
В Красноярском крае поймали пьяного водителя, перевозившего детей 14:26
Лукашенко отправился с визитом в Австрию 14:18
Летчики ЮВО уничтожили командный пункт "противника" на Кавказе 14:15
Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека 14:14
Скворцова: Министры могут сделать прививки от гриппа в Доме правительства 14:12
Сборная России приступила к подготовке к матчам против Бельгии и Сан-Марино 14:09
В Госдуме ответили на слова депутата Бундестага о российском Крыме 14:06
Новая "Семейка Аддамс" вновь возглавила российский прокат 14:00
В Бийске ввели режим ЧС из-за скопившегося в городе мусора 13:59
В Свердловской области машина врезалась в жилую пятиэтажку 13:58
Продажи Opel в России возобновят в этом месяце 13:51
В Минске пройдет концерт "Во славу общей Победы" 13:45
В Югре обнаружили превышение концентрации паров ртути в кернохранилище 13:42
В ЦБ рассказали об опасности системы быстрых платежей 13:41
Акция "100 гвоздик к 100-летию Михаила Калашникова" прошла в Москве 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В Гидрометцентре рассказали, где температура опустится ниже -40 градусов
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
11.11.2019 13:18
Рубрика: Спорт

Роналду покинул стадион до окончания матча против "Милана"

Текст: Максим Домчев

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после того, как был заменен в матче против "Милана", не стал дожидаться окончания встречи и уехал со стадиона.

В воскресном матче против "Милана", который "Ювентус" выиграл со счетом 1:0, Роналду снова не был похож на себя. В итоге главный тренер команды Маурицио Сарри заменил свою главную звезду на 55-й минуте, а вышедший вместо него на поле Пауло Дибала в итоге стал автором единственного забитого мяча .

Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию

Как сообщает Football Italia, Роналду покинул стадион примерно за три минуты до финального свистка.

Сарри после матча поддержал своего игрока. Он рассказал, что Роналду испытывает боль в колене.

"Хочу поблагодарить Роналду за то, что оказавшись в трудной ситуации, он приносит себя в жертву на благо команды, - сказал Сарри. - Я видел, что он чувствует себя плохо и поэтому заменил его. Вполне естественно, что он был раздражен покидая поле".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Криштиану Роналду
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали актом безумия убийство выпускницы СПбГУ
В Минздраве назвали самый пьющий регион России
Путин объяснил сокращение расходов на оборону
В ЦБ рассказали об опасности системы быстрых платежей
Минтруд расширит программу обучения женщин