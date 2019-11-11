Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по услугам такси и каршеринга

С 11 по 25 ноября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы россиян, связанные с оказанием услуг такси и каршеринга.

Для того, чтобы задать интересующий вопрос, необходимо набрать номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный для жителей всех регионов). Операторы Единого консультационного центра осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

Консультации специалистами управлений Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы: с понедельника по четверг - с 8:30 до 17:15, в пятницу - с 8:30 до 16:00.

Ранее в рамках "горячей линии" по услугам такси и каршеринга было проведено более 2 тысяч консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей такого рода услуг и распространенными нарушениями в этой сфере. Населению оказывалась помощь в составлении претензионных и исковых заявлений.