Законопроект Смоленской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 48 801 842,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 605 395,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 11 513 006,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 48 801 842,5 тыс. рублей;

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году из областного бюджета, в сумме 14 733 831,2 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2020 году, в сумме 14 713 770,2 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2020 году, в сумме 20 061,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 49 966 924,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 816 459,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 9 724 070,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 51 037 085,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 186 140,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 8 896 455,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 48 587 629,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1 030 447,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 48 551 859,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 2 065 465,3 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 1 379 294,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 485 225,8 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2021 году, в сумме 14 122 458,0 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2021 году, в сумме 14 101 635,9 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2021 году, в сумме 20 822,1 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2022 году, в сумме 14 346 936,6 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2022 году, в сумме 14 325 280,9 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2022 году, в сумме 21 655,7 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области, бюджетами муниципальных районов Смоленской области, бюджетами городских округов Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему областному закону.

Статья 6

Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в областной бюджет:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему областному закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему областному закону.

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему областному закону.

Статья 9

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему областному закону.

Статья 10

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2020 году в сумме 4 708 789,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 4 548 328,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 4 534 820,4 тыс. рублей.

Статья 11

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации областных государственных программ в 2020 году в сумме 47 569 122,6 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 47 049 806,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 45 997 385,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности:

1) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему областному закону.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, в 2020 году в сумме 13 072 601,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 13 707 426,1 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 13 844 127,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему областному закону.

Статья 13

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 7 416 619,7 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 9 132 170,0 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 8 630 129,0 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов областного бюджета в части доходов, установленных областным законом от 9 декабря 2011 года № 128-з "О дорожном фонде Смоленской области":

1) в 2020 году в сумме 7 416 619,7 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 9 132 170,0 тыс. рублей и в сумме 8 630 129,0 тыс. рублей соответственно согласно приложению 21 к настоящему областному закону.

Статья 14

1. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2020 году согласно приложению 22 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему областному закону.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, включая инвесторов, реализующих одобренные инвестиционные проекты Смоленской области и реализовавших приоритетные инвестиционные проекты Смоленской области в соответствии с областным законом от 23 декабря 2002 года № 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области", имеющих право на получение субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются нормативными правовыми актами Администрации Смоленской области.

3. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2020 году согласно приложению 24 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему областному закону.

4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, устанавливается Администрацией Смоленской области.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2020 году согласно приложению 26 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему областному закону.

Статья 16

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя:

1) в 2020 году согласно приложению 28 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему областному закону.

Статья 17

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление областным государственным бюджетным учреждениям, областным государственным автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 525 408,8 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 450 002,4 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 564 401,6 тыс. рублей.

Статья 18

Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 1 220 680,7 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 735 905,5 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 676 158,1 тыс. рублей.

Статья 19

Утвердить в составе расходов областного бюджета резервный фонд Администрации Смоленской области:

1) на 2020 год в размере 300 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,6 процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета.

Статья 20

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год в сумме 2 908 155,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 2 908 155,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 908 155,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами) Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 30 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 31 к настоящему областному закону.

3. Утвердить нераспределенный между муниципальными районами Смоленской области объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в сумме 581 500,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 581 500,0тыс. рублей.

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2020 год в размере 1,6326272;

2) на 2021 год в размере 1,5301587 и на 2022 год в размере 1,5104463.

Статья 21

1. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2020 год согласно приложению 32 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 33 к настоящему областному закону.

Статья 22

1. Утвердить объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2020 год в сумме 3 345 858,3 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 2 881 289,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2 717 450,6 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субсидий местным бюджетам по каждому виду субсидии и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации):

1) на 2020 год согласно приложению 34 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 35 к настоящему областному закону.

Статья 23

1. Утвердить объем иных дотации, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

1) на 2020 год в сумме 672 523,3 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 5 300,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 300,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области и ее распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области на 2020 год согласно приложению 36 к настоящему областному закону.

3. Утвердить объем иной дотации бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджету муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области в целях поощрения достижения наилучших результатов развития налогового потенциала:

1) на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объем иной дотации бюджетам городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений Смоленской области - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика":

1) на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 24

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2020 год в сумме 7 787 233,6 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 8 306 891,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8 694 375,3 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам по каждому виду субвенции и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 37 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 38 к настоящему областному закону.

Статья 25

1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов из областного бюджета предоставляются бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2020 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 26

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 39 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 40 к настоящему областному закону.

Статья 27

1. Установить:

1) предельный объем областного государственного долга на 2020 год в сумме 29 308 805,6 тыс. рублей;

2) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2021 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 29 308 805,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем областного государственного долга на 2021 год в сумме 27 929 510,8 тыс. рублей;

4) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 27 929 510,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем областного государственного долга на 2022 год в сумме 25 444 285,0 тыс. рублей;

6) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 25 444 285,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание областного государственного долга:

1) в 2020 году в размере 855 501,6 тыс. рублей, что составляет 1,86 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2021 году в размере 991 681,6 тыс. рублей, что составляет 2,17 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2022 году в размере 1 050 000,5 тыс. рублей, что составляет 2,3 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 28

1. Утвердить Программу государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 41 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 42 к настоящему областному закону.

2. Утвердить в составе Программы государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2020 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям в 2020 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

1) на 2020 год в сумме 3 923 208,0 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 3 049 712,1 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 2 178 034,8 тыс. рублей.

Статья 30

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 141 областного закона от 28 мая 2008 года № 65-з "О бюджетном процессе в Смоленской области", что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2020 году без внесения изменений в областной закон об областном бюджете в соответствии с решениями начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области являются:

1) поступление средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не утвержденных в областном законе об областном бюджете;

2) распределение зарезервированных в составе приложений 10, 12, 14 и 16 к настоящему областному закону бюджетных ассигнований в объеме 267 609,1 тыс. рублей, предусмотренных для сохранения целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, достигнутых при реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения классификации расходов бюджетов;

4) поступление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

5) в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

6) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Статья 31

В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Смоленской области в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 32

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский



