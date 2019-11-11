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11 ноября 2019 г.

Постановление правительства Свердловской области от 7 ноября 2019 года № 769-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2019 года"

Дата подписания 7 ноября 2019 г.
Опубликован 11 ноября 2019 г.

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ "О прожиточном минимуме в Свердловской области", Законом Свердловской области от 24 мая 2013 года № 247-ОЗ "О потребительской корзине в Свердловской области на 2013-2020 годы" Правительство Свердловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в Свердловской области и данных Федеральной службы государственной статистики об уровне потребительских цен в Свердловской области:

в расчете на душу населения Свердловской области - 10 811 рублей в месяц;

для трудоспособного населения - 11 538 рублей в месяц;

для пенсионеров - 8 835 рублей в месяц;

для детей - 11 385 рублей в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л.Чемезова.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

 

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