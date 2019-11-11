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11.11.2019 19:02
Рубрика: Экономика

Чисто никель

У российских производителей цветных металлов есть экспортные перспективы
Текст: Григорий Микрюков (начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при правительстве Российской Федерации)
Российская газета - Спецвыпуск № 254(8012)
В 2019 году на мировой рынок цветных металлов оказывали влияние такие факторы, как стабильный спрос со стороны Китая, снижение глобальной экономической активности, торговые противоречия между США, ЕС и КНР, решение ФРС о смягчении денежно-кредитной политики.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru

В результате неопределенность усилилась, возросли риски снижения спроса. Отразились на общей картине и факторы, влияющие на спрос и предложение в отдельных его сегментах.

Позиции России на этом рынке сильны: наша страна является одним из крупнейших производителей цветных металлов в мире. По данным Bloomberg, по итогам 2018 года компания "РУСАЛ" занял 2-е место по производству алюминия, пропустив вперед Aluminium Corporation of China, компания "ГМК "Норильский никель" - 5-е место по производству рафинированного никеля, а производители меди вышли на 5-е место по выпуску рафинированной меди. По экспорту алюминия Россия занимает 6-е место в мире с долей рынка в 3,4 процента.

Фото: РГ
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Основными экспортными рынками для алюминия являются Северная Америка и ЕС.

На мировом рынке алюминия ситуация не самая благоприятная: за 9 месяцев 2019 года темпы роста общемирового спроса на первичный металл снизились практически до нуля. Во многом это было обусловлено замедлением промышленного производства и, в частности, слабым мировым спросом на автомобили. В I полугодии 2019 года сохранялись опасения, связанные с ростом производства и экспорта алюминия из Китая, который продолжает увеличивать мощности. В третьем квартале объем предложения в Китае как для внутреннего производства, так и для экспорта значительно сократился. Однако этого оказалось недостаточно для подъема цен на алюминий. Уменьшились риски по поводу перебоев с поставками сырья (глинозема) после того, как крупнейший в мире глиноземный завод Alunorte в Бразилии возобновил работу в мае после 14-месячной остановки по решению суда, а в китайской провинции Шаньси возобновили работу два алюминиевых завода после их остановки по экологическим соображениям. Как следствие, цены на алюминий с начала 2019 года упали на 7,4 процента - до 1730 долларов за тонну в октябре 2019 года, продолжая снижаться пятый квартал подряд. В долгосрочном периоде факторами поддержки цен стали рост доли потребления алюминия автомобильной промышленностью в целях снижения веса транспортных средств и для соответствия новым требованиям к эффективности использования топлива.

Наша страна является одним из крупнейших производителей цветных металлов в мире

В ЕС потребление алюминия в автомобилестроении и транспортном машиностроении продолжит рост: по прогнозу Bloomberg, в течение ближайших 5-10 лет использование металла вырастет на 10 процентов.

Согласно тому же прогнозу, к 2025 году использование алюминия в автомобилестроении в Северной Америке вырастет на 36,8 процента - до 248 килограммов в среднем на одно авто. Тем не менее на данный момент экспортные поставки в США сталкиваются со значительными торговыми ограничениями. В рамках политики президента США по возвращению ключевых производств на территорию страны были наложены существенные пошлины на экспорт алюминия из крупнейших стран - производителей металла. В результате в январе - августе экспорт алюминия в США из России, по данным ФТС России, снизился на 33,7 процента в годовом выражении - до 178,2 тысячи тонн.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Крупнейшими поставщиками никелевой руды в мире являются Филиппины и Индонезия. Цены на никель резко пошли вверх после объявления о планах Индонезии полностью запретить экспорт никелевой руды, а также в связи с возникновением рисков сокращения поставок с Филиппин из-за усиления экологических требований к добыче сырья.

К концу октября среднемесячная цена на никель в сравнении с январем с.г. выросла на 47 процентов - до 17 тысяч долларов за тонну. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе поддержку ценам на никель окажет сохранение положительных темпов роста производства нержавеющей стали, риски срыва поставок из Индонезии и Филиппин, а также растущий спрос на металл со стороны производителей аккумуляторных батарей для электромобилей. По прогнозам МЭА, в 2025 году в мире будет продаваться не менее 12 миллионов электромобилей.

По прогнозам в ближайшие 5-10 лет использование алюминия вырастет на 10 процентов

Россия является третьим по значимости экспортером никеля в мире с долей рынка в 10,2 процента. По итогам 9 месяцев российский экспорт никеля и изделий из него вырос на 11,5 процента к соответствующему периоду 2018 года. Одним из важных конкурентных преимуществ никеля, произведенного в России, является его "чистота": для аккумуляторов, в отличие от нержавеющей стали, может применяться исключительно "чистый" рафинированный никель, а не производимый в Индонезии и Китае ферроникель.

В начале 2019 года из-за перебоев в поставках росли цены на медь. По данным Wood Mackenzie, только в I квартале 2019 года было зарегистрировано больше сбоев на шахтах, чем в течение всего 2018 года. В дальнейшем поддержку ценам на медь оказал ряд событий форс-мажорного характера.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Это забастовка на шахте Chuquicamata в Чили, угроза национализации шахты в Замбии (4 процента мировых поставок), переход от карьерной к подземной добыче на шахте Grasberg в Индонезии, а также незапланированные сокращения добычи в Африке. Новая волна забастовок в Чили в октябре 2019 года также стала причиной роста цен на мировых рынках. В долгосрочном периоде поддержку ценам на медь окажут снижение содержания руды и истощение запасов, а также широкие перспективы использования меди в новейших технологиях. До 3/4 всей выпускаемой в мире рафинированной меди используется в производстве электропроводников, включая различные виды кабеля и проводов.

В 2017-2018 годах российский экспорт меди вырос на 10-11 процентов, но по итогам 9 месяцев с.г. снизился на 9,3 процента к тому же периоду 2018 года. Доля рынка у России - 3,3 процента (7-е место в мире), однако у российских производителей есть потенциал для дальнейшего наращивания объемов экспорта при условии расширения и модернизации производственных мощностей. К тому же существует значительный потенциал увеличения российского экспорта изделий из меди с высокой добавленной стоимостью, доля которых в общем объеме экспорта на сегодня составляет всего 20 процентов.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Батенева
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Михаил Шипов / Татьяна Батенева
Экономика Отрасли Промышленность
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