В Дании "отметили" годовщину печально известной "Хрустальной ночи"

Погромом на еврейском кладбище "отметили" годовщину печально известной "Хрустальной ночи" в датском городе Раннерс. Неизвестные вандалы повалили и испачкали краской более 80 надгробий на местном еврейском кладбище, появившемся здесь еще в XIX веке.

Символично, что ровно 81 год назад в Германии случилась "Хрустальная ночь", когда нацисты сожгли и разрушили множество еврейских школ, магазинов, домов и синагог.

В полиции Дании пообещали расследовать инцидент на кладбище со всей серьезностью. Заявление сделали и власти. Премьер-министр страны Метте Фредериксен осудила вандалов, напомнив, что антисемитизм и расизм недопустимы в датском обществе, передает Euronews.