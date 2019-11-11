В Японии автомобиль въехал в группу детсадовцев

В японском городе Хатиодзи небольшой грузовой автомобиль въехал в группу детей из детского сада, которые в сопровождении воспитателей переходили дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в понедельник. В результате травмы различной степени тяжести получили семь человек. В их числе четверо детей в возрасте от года до двух лет. Все пострадавшие были госпитализированы, пишет ТАСС.

По данным медиков, жизням раненых детей ничего не угрожает. На месте происшествия сейчас работает полиция. Что стало причиной наезда на группу детсадовцев - пока не сообщается.