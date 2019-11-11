В Москве прошел турнир по баскетболу 3х3 "Движение вверх"

Почетными гостями мероприятия, в котором приняли участие около сотни команд и 400 игроков, стали олимпийские чемпионы Ирина Сумникова, Сергей Тараканов, генеральный менеджер женской сборной России и ее бывший игрок Светлана Абросимова.
Название турнира "Движение вверх" совпадает с названием одноименной биографической книги олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 Сергея Белова в литературной записи одного из основателей АСБ, министра юстиции РФ Александра Коновалова, и художественного фильма, который продолжает оставаться лидером в российском прокате по основным показателям. Поэтому неслучайно турнир посетили сам Коновалов, сын которого играл в категории мальчиков 10-13 лет, актер Александр Ряполов, сыгравший в фильме "Движение вверх" товарища Белова по "золотой" олимпийской команде Алжана Жармухамедова.
Миссия проекта АСБ "Движение вверх" базируется на жизненных принципах легендарного баскетболиста Сергея Белова: преданности своему делу, новаторству, идее преодоления трудностей и самого себя, стремлению к высшему результату, вере в себя и свою мечту. Цель проекта - становление баскетбольных навыков у всех желающих, разностороннее развитие личности для успехов в спорте и в жизни.
Непосредственно Кубок "Движение вверх" - открытый массовый турнир, в котором нижняя возрастная граница равняется шести годам. Сейчас матчи ноябрьского Кубка прошли в двух возрастных категориях для мужчин и женщин отдельно (14-17 лет, 18 лет и старше) и в двух категориях, где мальчики и девочки соревновались вместе (6-9 лет, 10-13 лет). Помимо команд из столицы и Подмосковья, которых было, естественно, подавляющее большинство, на "Территорию мяча" приехали молодые баскетболисты из Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля.
У мужчин успех праздновала команда "Давидофф", ее лидер Денис Бергман признан самым ценным игроком турнира (MVP). У женщин на первом месте "Латинас" во главе с MVP Кубка Диной Грековой. Остальные победители: юноши 14-17 лет - "180 сантиметров" из подмосковного Жуковского (MVP - Владимир Симоненко), девушки 14-17 лет - "Глория" (Ульяна Федорова); группа 10-13 лет - "Маяк", от 6 до 9 лет - команда девочек "Тим".
По ходу турнира состоялись мастер-классы, автограф-сессии известных российских баскетболистов. Отметим участие в этом мероприятии игрока команды МБА (Москва) Андрея Сопина, который будучи представителем клуба второго дивизиона чемпионата России, сумел пробиться в национальную сборную и выступал на чемпионате мира-2019 в Китае.
Александр Коновалов, министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета АСБ:
- "Движение вверх" - это переход культуры баскетбола на принципиально иной уровень, это органичное продолжение АСБ, но уже для тех, кто любит эту игру как свое повседневное занятие и не ставит амбициозных спортивных задач. Так баскетбол входит в плоть и кровь нашей страны, нашего народа. "Движение вверх" - это еще и здоровый образ жизни, культура содержания своего организма в порядке, правильного питания, правильного распорядка дня. Мы надеемся, что у этого проекта очень большое будущее!
Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ, генменеджер проекта "Движение вверх":
- Мы хотим, чтобы Кубок "Движение вверх" стал ежегодным, потому что видим громадный ажиотаж, который вызвало его проведение. Получили огромное количество заявок! Это говорит о том, что Кубок действительно востребованный, и мы бы хотели это тиражировать. Будут тренировочные лагеря, мобильное приложение для баскетбольных тренировок без участия тренера, развитие баскетбольной академии - все это наши ближайшие планы.