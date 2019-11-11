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11.11.2019 16:25
Рубрика: Спорт

В Москве прошел турнир по баскетболу 3х3 "Движение вверх"

Текст: Илья Трисвятский
В минувшие выходные в столичном спортивном центре "Территория мяча" прошел массовый турнир по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Организатором розыгрыша Кубка "Движение вверх" выступила Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), соревнования проводились при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Фото: Пресс-служба АСБ Фото: Пресс-служба АСБ
Фото: Пресс-служба АСБ

Почетными гостями мероприятия, в котором приняли участие около сотни команд и 400 игроков, стали олимпийские чемпионы Ирина Сумникова, Сергей Тараканов, генеральный менеджер женской сборной России и ее бывший игрок Светлана Абросимова.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Название турнира "Движение вверх" совпадает с названием одноименной биографической книги олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 Сергея Белова в литературной записи одного из основателей АСБ, министра юстиции РФ Александра Коновалова, и художественного фильма, который продолжает оставаться лидером в российском прокате по основным показателям. Поэтому неслучайно турнир посетили сам Коновалов, сын которого играл в категории мальчиков 10-13 лет, актер Александр Ряполов, сыгравший в фильме "Движение вверх" товарища Белова по "золотой" олимпийской команде Алжана Жармухамедова.

Миссия проекта АСБ "Движение вверх" базируется на жизненных принципах легендарного баскетболиста Сергея Белова: преданности своему делу, новаторству, идее преодоления трудностей и самого себя, стремлению к высшему результату, вере в себя и свою мечту. Цель проекта - становление баскетбольных навыков у всех желающих, разностороннее развитие личности для успехов в спорте и в жизни.

Непосредственно Кубок "Движение вверх" - открытый массовый турнир, в котором нижняя возрастная граница равняется шести годам. Сейчас матчи ноябрьского Кубка прошли в двух возрастных категориях для мужчин и женщин отдельно (14-17 лет, 18 лет и старше) и в двух категориях, где мальчики и девочки соревновались вместе (6-9 лет, 10-13 лет). Помимо команд из столицы и Подмосковья, которых было, естественно, подавляющее большинство, на "Территорию мяча" приехали молодые баскетболисты из Санкт-Петербурга, Твери, Тулы, Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля.

Фото: РИА Новости
Баскетболисты ЦСКА уступили клубу АСВЕЛ в Евролиге

У мужчин успех праздновала команда "Давидофф", ее лидер Денис Бергман признан самым ценным игроком турнира (MVP). У женщин на первом месте "Латинас" во главе с MVP Кубка Диной Грековой. Остальные победители: юноши 14-17 лет - "180 сантиметров" из подмосковного Жуковского (MVP - Владимир Симоненко), девушки 14-17 лет - "Глория" (Ульяна Федорова); группа 10-13 лет - "Маяк", от 6 до 9 лет - команда девочек "Тим".

По ходу турнира состоялись мастер-классы, автограф-сессии известных российских баскетболистов. Отметим участие в этом мероприятии игрока команды МБА (Москва) Андрея Сопина, который будучи представителем клуба второго дивизиона чемпионата России, сумел пробиться в национальную сборную и выступал на чемпионате мира-2019 в Китае.

Комментарии

Александр Коновалов, министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета АСБ:

- "Движение вверх" - это переход культуры баскетбола на принципиально иной уровень, это органичное продолжение АСБ, но уже для тех, кто любит эту игру как свое повседневное занятие и не ставит амбициозных спортивных задач. Так баскетбол входит в плоть и кровь нашей страны, нашего народа. "Движение вверх" - это еще и здоровый образ жизни, культура содержания своего организма в порядке, правильного питания, правильного распорядка дня. Мы надеемся, что у этого проекта очень большое будущее!

Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ, генменеджер проекта "Движение вверх":

- Мы хотим, чтобы Кубок "Движение вверх" стал ежегодным, потому что видим громадный ажиотаж, который вызвало его проведение. Получили огромное количество заявок! Это говорит о том, что Кубок действительно востребованный, и мы бы хотели это тиражировать. Будут тренировочные лагеря, мобильное приложение для баскетбольных тренировок без участия тренера, развитие баскетбольной академии - все это наши ближайшие планы.

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