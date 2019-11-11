Законопроект Владимирской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 62958532,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 65425186,5 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 2466654,2 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2021 года в сумме 6808441,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 450000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 62357024,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 64450860,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1490764,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 2093836,2 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2022 года в сумме 6822412,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 850000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 64122302,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 64926848,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2719000,0 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 804545,6 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2023 года в сумме 6740726,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 1150000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

1. Утвердить доходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом Владимирской области в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета и главные администраторы доходов - органы исполнительной власти (государственные органы) Владимирской области, администрирующие доходы местных бюджетов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов - органов исполнительной власти (государственных органов) Владимирской области, администрирующих доходы местных бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 8378830,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8494192,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8492341,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на поддержку инициатив граждан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области на 2020 год в сумме 5558856,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6063666,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5948060,5 тыс. рублей.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов реализации федеральных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

12. Утвердить общий объем резервных фондов администрации Владимирской области на 2020 год в сумме 63142,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 63142,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 63142,6 тыс. рублей.

13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией Владимирской области или актами уполномоченных администрацией Владимирской области органов государственной власти Владимирской области, в случаях:

1) реализации мероприятий по содействию занятости населения Владимирской области на основании соглашений (договоров), заключенных государственными казенными учреждениями Владимирской области - центрами занятости населения с получателями субсидий;

2) оказания государственной поддержки в соответствии с государственной программой Владимирской области "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области ", а также в связи с реализацией непрограммных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области и департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области с получателями субсидий;

3) оказания государственной поддержки в соответствии с государственной программой развития агропромышленного комплекса Владимирской области на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области и департаментом ветеринарии администрации Владимирской области с получателями субсидий;

4) оказания государственной поддержки в области охраны окружающей среды на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области с получателями субсидий;

5) возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах автомобильным транспортом, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

6) возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по сниженным тарифам в пригородном сообщении по территории Владимирской области по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

7) компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающимся старше 7 лет, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, постоянно проживающим на территории Владимирской области, железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

8) возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением тарифов на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

9) возмещения части затрат по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

10) возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате предоставления бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

11) компенсации поставщикам социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области и не участвующих в выполнении государственного задания (заказа), фактических затрат, связанных с предоставлением гражданину, проживающему на территории Владимирской области, социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской области с получателями субсидий;

12) возмещения части затрат на приобретенное энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

13) возмещения части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа на основании соглашений (договоров), заключенных департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области с получателями субсидий;

14) реализации издательских проектов и программ, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией Владимирской области с получателями субсидий;

15) реализации информационных проектов, направленных на освещение, пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией Владимирской области с получателями субсидий.

14. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 186,9 тыс. рублей ежегодно в случае и в пределах поступления доходов областного бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

Статья 6. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Владимирской области в сфере социальной политики

Установить, что в 2020 году размер областного материнского (семейного) капитала, предусмотренного Законом Владимирской области от 29 декабря 2011 года № 127-ОЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области", составляет 63086 рублей.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области и областных государственных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2020-2022 годах штатной численности государственных гражданских служащих и работников органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области и работников областных государственных учреждений, расходов на государственное управление, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, Пенсионного фонда Российской Федерации и федеральному бюджету на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

4. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета предоставляются в случае:

1) финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных образований Владимирской области по итогам исполнения местных бюджетов за отчетный период;

2) стимулирования органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала, по качеству организации и осуществления бюджетного процесса, а также способствовавших развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования;

3) выполнения отдельных поручений Губернатора области.

5. Иные дотации местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в случае, если источником их финансового обеспечения являются дотации, предоставленные из федерального бюджета.

6. Распределение дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам из областного бюджета (за исключением дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам, распределение которых утверждено приложением 19 к настоящему Закону), утверждается администрацией Владимирской области.

7. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета предоставляются на финансовое обеспечение расходных обязательств, муниципальных образований в случае:

1) грантовой поддержки организаций в сфере образования, выделения грантов на поддержку любительских творческих коллективов, на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры;

2) организации и проведения областных конкурсов, праздников, акций и иных мероприятий, направленных на повышение престижа семьи;

3) реализации проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики;

4) создания виртуальных концертных залов;

5) создания модельных муниципальных библиотек;

6) реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области;

7) осуществления расходов, связанных с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" и увековечением памяти погибших при защите Отечества;

8) организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;

9) предоставления государственных и муниципальных слуг по принципу "одного окна";

10) предоставления жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов;

11) финансового обеспечения дорожной деятельности в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 19 к настоящему Закону), утверждается администрацией Владимирской области.

9. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается администрацией Владимирской области.

10. Установить значения на 2020-2022 годы:

1) критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений за счет средств областного бюджета - 1997 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений за счет средств областного бюджета - 2499 рублей на одного жителя;

3) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет средств районных бюджетов - 4350 рублей на одного жителя;

4) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств районных бюджетов - 3611 рублей на одного жителя;

5) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) за счет средств областного бюджета - 10002 рубля на одного жителя.

11. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области направляются на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляемых из областного бюджета, в 2020 году в сумме 31011,5 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 31011,5 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 31011,5 тыс. рублей.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов федеральному бюджету, предоставляемых из областного бюджета, в 2020 году в сумме 6720,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 6720,0 тыс. рублей и в 2022 году в сумме 6720,0 тыс. рублей.

14. Территориальным органам Федерального казначейства могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в бюджет муниципального образования в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2020 году и реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до 674185,7 тыс. рублей, без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами:

1) на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в объеме до 574185,7 тыс. рублей;

2) на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, в объеме до 100000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - в размере 0,01 процента годовых.

3. Предоставить право департаменту финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области проводить в 2020 году реструктуризацию обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам (далее - реструктуризация) до 1 января 2024 года в объеме, не превышающем 100000,0 тыс. рублей.

4. Основанием для проведения реструктуризации является правовой акт администрации Владимирской области. Реструктуризации подлежат ранее не реструктуризированные обязательства.

5. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства муниципальных образований по возврату бюджетных кредитов в сумме основного долга, предоставленных из областного бюджета, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов (далее - договор).

6. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета, может направить в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области заявление о проведении реструктуризации.

7. Заявление о проведении реструктуризации направляется не позднее 10 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

8. Заявление о проведении реструктуризации должно содержать:

1) обоснование необходимости проведения реструктуризации;

2) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета муниципального образования за истекший период 2020 года;

3) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;

4) сумму задолженности по бюджетным кредитам, которую предполагается реструктуризировать, с указанием в отношении каждого бюджетного кредита основного долга, процентов, пени (штрафов);

5) согласие муниципального образования на принятие обязательств, указанных в пункте 3 части 11 настоящей статьи.

9. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации муниципальное образование представляет:

1) решение о бюджете муниципального образования на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов);

2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования на последнюю отчетную дату;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного на подписание соглашения о реструктуризации.

10. Установить, что реструктуризация осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по бюджетным кредитам.

11. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований из областного бюджета и условиями проведения реструктуризации являются:

1) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами и пеням за несвоевременные расчеты по погашению бюджетных кредитов и уплате процентов;

3) принятие муниципальным образованием следующих обязательств:

а) обеспечение ежегодно на весь период реструктуризации и (или) пользования бюджетным кредитом дефицита бюджета муниципального образования (утвержденного в решении о бюджете муниципального образования и сложившегося по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году) на уровне не более 5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год. Дефицит бюджета муниципального образования может быть превышен на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

б) согласование с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области (до внесения в представительный орган муниципального образования) предполагаемых изменений в решение о бюджете муниципального образования в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета муниципального образования;

в) принятие и обеспечение реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению муниципального долга муниципального образования;

г) обеспечение возможности привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;

д) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам муниципального образования;

е) исполнение принятых органами местного самоуправления обязательств по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

ж) предоставление ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области информации о выполнении условий, предусмотренных настоящим пунктом.

12. При неисполнении муниципальным образованием обязательств по итогам отчетного финансового года, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 части 11 настоящей статьи, муниципальное образование погашает задолженность по бюджетным кредитам и (или) реструктуризации, а также проценты и (или) проценты за рассрочку согласно графикам погашения задолженности в текущем финансовом году, а также досрочно погашает задолженность в объеме превышения предельного значения дефицита бюджета муниципального образования, установленного подпунктом "а" пункта 3 части 11 настоящей статьи, но не более 20 процентов общего объема задолженности по бюджетным кредитам и (или) реструктуризации, в срок до 1 июля текущего финансового года (за исключением случаев, когда невыполнение обязательств допущено вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

13. Неисполнение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных подпунктами "б" - "ж" пункта 3 части 11 настоящей статьи, влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, и реструктуризация обязательств (задолженности) по ним осуществляются в порядке, устанавливаемом администрацией Владимирской области.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Владимирской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 12. Государственные гарантии Владимирской области

1. Утвердить программу государственных гарантий Владимирской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета на исполнение государственных гарантий Владимирской области по возможным гарантийным случаям в 2020 году в сумме 50000 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 100000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 200000 тыс. рублей.

Статья 13. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году

1. В соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с решениями руководителя финансового органа Владимирской области без внесения изменений в настоящий Закон Владимирской области может осуществляться распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Владимирской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на участие в федеральных программах, национальных проектах в объеме до 100000 тыс. рублей в соответствии с правовыми актами администрации Владимирской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Закона Владимирской области от 24 ноября 2000 года № 82-ОЗ "О бюджетном процессе во Владимирской области" следующие дополнительные основания для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа Владимирской области без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственной программы Владимирской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной государственной программе Владимирской области при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете главному распорядителю средств областного бюджета по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений, органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

3) при поступлении в областной бюджет средств заказчиков документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона Владимирской области, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования департаменту природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области для осуществления целевых расходов;

4) при поступлении в областной бюджет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона Владимирской области, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета для осуществления целевых расходов;

5) при поступлении в областной бюджет неналоговых доходов от реализации газопроводов и объектов газового хозяйства сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона Владимирской области, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области на реализацию мероприятий по развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете главному распорядителю средств областного бюджета, в случае возврата в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Владимирской области, между целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в случае перехода к централизованной модели организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, при которой уполномоченный многофункциональный центр является областным государственным учреждением, и на территории Владимирской области располагаются его филиалы;

8) изменение классификации расходов бюджетов;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета в связи с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области.

Губернатор Владимирской области В.В.Сипягин



