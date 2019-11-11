Законопроект Воронежской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 110 670 760,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 23 371 372,9 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 23 097 304,9 тыс. рублей, в том числе: дотации - 3 608 600,2 тыс. рублей, субсидии - 9 651 489,1 тыс. рублей, субвенции - 6 774 852,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 3 062 362,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 86 392,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 113 561 640,4 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 2 890 879,5 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:

- на 2021 год в сумме 115 570 593,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 21 157 518,6 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 21 060 650,4 тыс. рублей, в том числе: дотации - 3 364 328,1 тыс. рублей, субсидии - 7 787 769,0 тыс. рублей, субвенции - 6 977 141,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 2 931 411,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 81 108,2 тыс. рублей;

- на 2022 год в сумме 121 271 202,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 18 924 844,5 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18 908 984,5 тыс. рублей, в том числе: дотации - 3 364 328,1 тыс. рублей, субсидии - 7 436 792,6 тыс. рублей, субвенции - 7 065 624,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 1 042 239,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме - 115 010 196,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме - 2 433 846,8 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 120 711 674,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 259 350,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый профицит областного бюджета на 2021 год в сумме 560 397,6 тыс. рублей, прогнозируемый профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 559 527,8 тыс. рублей.

Статья 2. Поступление доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить поступление доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых доходов в областной бюджет, бюджеты муниципальных образований и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Воронежской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 4 к настоящему Закону Воронежской области.

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счет Управления Федерального казначейства по Воронежской области доходы от уплаты указанных акцизов распределяются Управлением Федерального казначейства по Воронежской области между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Воронежской области с учетом установленных настоящим пунктом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

3. Установить, что доходы от единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) зачисляются по нормативу 30 процентов в бюджеты поселений, по нормативу 60 процентов - в бюджеты муниципальных районов, по нормативу 90 процентов - в бюджеты городских округов.

4. Установить, что доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов и находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах поселений и находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты поселений.

Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с находящимися под этими объектами земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с находящимися под этими объектами земельными участками, которые расположены в границах поселений, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты поселений.

Установить, что плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным исполнительными органами государственной власти Воронежской области, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Установить, что плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано исполнительным органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Установить, что плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута, в отношении земельных участков не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 2020 году по нормативу 50 процентов зачисляется в областной бюджет, по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских поселений и сельских поселений в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации - согласно приложению 5 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований - органов государственной власти Воронежской области - согласно приложению 6 к настоящему Закону Воронежской области.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Воронежской области - согласно приложению 7 к настоящему Закону Воронежской области.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Воронежской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону Воронежской области.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Воронежской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону Воронежской области.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Воронежской области на 2020 год в сумме 11 074 235,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 487 979,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 11 822 760,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 12 к настоящему Закону Воронежской области.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год в сумме 30 908 795,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 31 672 686,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 29 856 098,7 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему Закону Воронежской области.

6. Утвердить общий объем средств резервного фонда правительства Воронежской области на 2020 год в сумме 537 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 537 500,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 537 500,0 тыс. рублей.

Использование средств резервного фонда правительства Воронежской области, в том числе выделение (распределение) средств местным бюджетам в форме иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на основании правового акта правительства Воронежской области в соответствии с порядком, утвержденным правительством Воронежской области.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере прогнозируемого объема установленных действующим законодательством источников формирования дорожного фонда Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону Воронежской области.

Использование средств дорожного фонда Воронежской области осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Установить, что источником формирования дорожного фонда Воронежской области является часть общих доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Воронежской области и субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону Воронежской области и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону Воронежской области.

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности между муниципальными образованиями осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

9. Распределение бюджетных ассигнований на осуществление областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, включая субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального ремонта муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов Воронежской области и областных государственных казенных учреждений

1. Правительство Воронежской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности государственных гражданских служащих Воронежской области, а также работников государственных казенных учреждений Воронежской области.

2. Установить с 1 января 2020 года размер индексации компенсационной выплаты, предусмотренной подпунктом 4 пункта 2 статьи 20 Закона Воронежской области от 30 мая 2005 года № 29-ОЗ "О государственной гражданской службе Воронежской области", - 1,03.

3. Заключение и оплата органами государственной власти Воронежской области, государственными органами Воронежской области и казенными учреждениями Воронежской области договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, осуществляется в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с кодами классификации расходов областного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

4. Вытекающие из договоров (соглашений, государственных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, обязательства, принятые органами государственной власти Воронежской области, государственными органами Воронежской области и казенными учреждениями Воронежской области сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств областного бюджета.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

1. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации опекунского пособия, предусмотренного Законом Воронежской области от 22 декабря 2005 года № 83-ОЗ "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в семьях опекунов (попечителей)", - 1,038.

2. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, переданного в приемную семью, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предусмотренной Законом Воронежской области от 27 октября 2006 года № 93-ОЗ "О приемной семье в Воронежской области", - 1,038.

3. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, переданного в семью на патронатное воспитание, а также на вознаграждение, выплачиваемое патронатному воспитателю, предусмотренной Законом Воронежской области от 29 декабря 2010 года № 155-ОЗ "О патронатном воспитании в Воронежской области", - 1,038.

4. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание в семье каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет, а также единовременной денежной выплаты при устройстве в семью, предусмотренной Законом Воронежской области от 26 апреля 2013 года № 47-ОЗ "О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при устройстве в семью", - 1,038.

5. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренной Законом Воронежской области от 11 марта 2013 года № 12-ОЗ "О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",- 1,038.

6. Установить, что не распределенная между муниципальными образованиями субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в размере 2,7 процента от общего объема субвенции в 2020 году, в размере 2,2 процента в 2021 году и в размере 2,0 процента в 2022 году распределяется между муниципальными образованиями на те же цели в порядке, установленном правительством Воронежской области.

7. Установить, что не распределенная между муниципальными образованиями субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 3,4 процента от общего объема субвенции в 2020 году, в размере 3,1 процента в 2021 году, в размере 3,0 процента в 2022 году распределяется между муниципальными образованиями на те же цели в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Воронежской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячных денежных выплат и единовременных пособий, предусмотренных абзацем первым части 1 статьи 19, абзацем первым пункта 2 части 1 статьи 23, абзацем первым пункта 4 части 1 статьи 24, абзацем первым пункта 4 части 1 статьи 27, абзацем первым пункта 8 части 1 статьи 37, абзацем первым части 1 статьи 41, пунктом 4 части 1, абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 части 2 статьи 46, абзацем первым части 2 статьи 55, частью 1 статьи 76, абзацем первым статьи 97.7, частью 1 статьи 97.10 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", - 1,038.

2. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации социального пособия на погребение, предусмотренного частью 2 статьи 3 Закона Воронежской области от 26 мая 2009 года № 46-ОЗ "О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела в Воронежской области", - 1,038.

3. Установить с 1 февраля 2020 года размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося лицу, оказывающему социальные услуги, предусмотренного частью 1 статьи 5 Закона Воронежской области от 6 октября 2011 года № 135-ОЗ "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области", - 1,038.

4. Установить, что с 1 января 2020 года размер регионального материнского капитала, предусмотренного статьями 43.3 и 43.13 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", составляет 121 309 рублей.

Статья 9. Установление областного норматива финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Утвердить в соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области" нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на одного воспитанника в год на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 10. Установление областного норматива финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Утвердить в соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области" нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 11. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Утвердить общий объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из областного бюджета Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на 2020 год в сумме 9 486 087,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 864 504,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 259 409,4 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Установить:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, применяемый для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2020 год в размере 145,88 рубля, на 2021 год в размере 151,72 рубля, на 2022 год в размере 157,75 рубля;

2) критерий выравнивания (минимальный уровень) расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в размере 0,793, на 2021 год в размере 0,810, на 2022 год в размере 0,809.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону Воронежской области.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону Воронежской области.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 2020 год в сумме 33 346 964,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 30 033 342,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 29 814 900,3 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону Воронежской области:

- дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2020 год в сумме 2 102 530,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 129 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 129 000,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2020 год в сумме 17 466 660,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18 981 599,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 953 597,7 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2020 год в сумме 13 233 832,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9 384 003,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 693 563,6 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2020 год в сумме 543 941,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 538 739,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 38 739,0 тыс. рублей.

5. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области (за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 21 к настоящему Закону Воронежской области, а также иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из резервного фонда правительства Воронежской области и зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Воронежской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", на реализацию решений губернатора Воронежской области и правительства Воронежской области) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждается правительством Воронежской области.

6. Утвердить:

Методику распределения субвенций бюджетам поселений Воронежской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону Воронежской области.

Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону Воронежской области.

Методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону Воронежской области.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону Воронежской области.

7. Предоставление из областного бюджета в местные бюджеты межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, согласно перечню утверждаемому правительством Воронежской области, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

8. Управление Федерального казначейства по Воронежской области вправе осуществлять в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в соответствии с настоящим законом Воронежской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета Воронежской области в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2020 году

1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей на срок в пределах финансового года.

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок до одного года.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

3. Установить на 2020 год следующий порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям:

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным образованиям для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в том числе о сроках, на которые они предоставляются, принимается исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов;

2) для получения бюджетного кредита администрация муниципального образования, претендующая на его получение, обязана предоставить в исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов комплект документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований, утвержденных правительством Воронежской области;

3) условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов устанавливаются Правилами предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований, утвержденными правительством Воронежской области.

4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным кредитам, полученным ранее из областного бюджета.

6. Бюджетные кредиты используются на цель, предусмотренную частью 1 настоящей статьи, их возврат осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и условиями соглашения.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2020 году за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам);

2) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 10 лет;

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе:

- на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;

- на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

- на поддержку рыбоводства;

- на возмещение части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской области;

- на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

- на возмещение части затрат на агролесомелиоративные мероприятия - реконструкцию или создание защитных лесных насаждений;

- на возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия;

- на развитие семеноводства сахарной свеклы отечественной селекции;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, в том числе:

- на развитие элитного семеноводства;

- на возмещение части затрат на производство семян;

- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями;

- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

- на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья овец и коз;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;

- на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления;

- на развитие мясного скотоводства;

- на поддержку племенного животноводства;

- на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

7) в виде грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

8) в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

9) предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса:

- на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта;

- на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий сахарной, хлебопекарной, масложировой, кондитерской отраслей и предприятий по переработке и хранению зерна;

- на создание новых производств по глубокой переработке продукции растениеводства;

- на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мясной и молочной отраслей;

- на создание новых производств по глубокой переработке продукции животноводства;

10) на возмещение части затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство):

- на развитие свеклосахарной отрасли;

- на развитие производства органической продукции;

12) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней;

13) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат:

- на создание и (или) модернизацию хранилищ;

- на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

- на создание и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;

- на создание и модернизацию селекционно-генетических центров в птицеводстве;

- на создание и модернизацию мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них;

14) российским организациям:

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным на создание новых предприятий по глубокой переработке продукции растениеводства;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным на создание новых предприятий по глубокой переработке продукции животноводства;

15) в виде грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы;

16) гранты "Агростартап" в форме субсидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

17) организациям, осуществляющим деятельность по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Воронежской области на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;

18) на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

19) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях на возмещение затрат:

- по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу России, ученическим договорам;

- связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики;

20) организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, в рамках Закона Воронежской области от 7 июля 2006 года № 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".

21) организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в том числе:

- на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов;

- производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов;

- промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках;

22) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;

23) организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров:

- на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

- на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот на проезд по территории Воронежской области учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и студентов, предусмотренных Законом Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области";

24) организациям автомобильного и железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, на возмещение недополученных доходов при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом пригородного сообщения отдельных категорий граждан;

25) организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли", в том числе:

- на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области";

- на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области";

- Гарантийному фонду Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- на формирование (пополнение) фондов микрофинансовых организаций;

26) субъектам инновационной деятельности в соответствии с государственной программой Воронежской области "Экономическое развитие и инновационная экономика", в том числе:

- на поддержку малых инновационных предприятий, созданных образовательными организациями высшего образования и осуществляющих деятельность по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности;

- на поддержку системообразующих инновационных проектов;

27) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли", осуществляющим деятельность в сфере производства, на компенсацию части затрат, связанных с увеличением производства продукции, объем заказов на которую превышает производственные мощности;

28) на возмещение расходов специализированным организациям (службам) по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению;

29) на компенсацию затрат работодателей на организацию профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии;

30) на частичную компенсацию затрат работодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) на оплату труда инвалидов, предусмотренную государственной программой Воронежской области "Доступная среда";

31) работодателям на компенсацию затрат при организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

32) на компенсацию затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста;

33) кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, строящихся (приобретающих) жилое помещение на сельских территориях;

34) на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

35) на имущественный взнос для обеспечения деятельности специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области";

36) социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), в том числе гранты в форме субсидий;

37) некоммерческой организации - Ассоциация "Совет муниципальных образований Воронежской области" в рамках государственной программы Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", в том числе:

- на поддержку Ассоциации "Совет муниципальных образований Воронежской области";

- на поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской области;

38) на обеспечение деятельности Воронежской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

39) на обеспечение деятельности Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

40) на обеспечение деятельности Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих";

41) на обеспечение деятельности Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".

42) на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, а также в целях организации и проведения смотра-конкурса среди добровольных пожарных команд (дружин) местных гарнизонов пожарной охраны Воронежской области в соответствии с уставными целями организации;

43) на обеспечение деятельности Воронежской региональной общественной организации "Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере "Жилищный контроль";

44) на обеспечение деятельности благотворительной некоммерческой организации "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта";

45) на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области "Воронежский Дом НКО";

46) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области" для обеспечения деятельности по развитию туризма в Воронежской области в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие культуры и туризма";

47) акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск и распространение программ телевидения;

48) частным дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

49) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

50) частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение затрат в связи с реализацией ими программ среднего профессионального образования;

51) редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются управление делами Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции;

52) операторам подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, действующим в Воронежской области, на возмещение части затрат при реализации ими проектов расширения сети на территориях с малой плотностью населения и/или сложным рельефом;

53) в виде грантов для развития материально-технической базы объектов сельского туризма;

54) в виде грантов некоммерческим организациям для реализации проектов по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма;

55) казенным предприятиям, находящимся в ведении управления делами Воронежской области, в целях осуществления полномочий управления.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Статья 15. Особенности использования в 2020 году средств, получаемых отдельными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями из бюджета Воронежской области

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, подлежат перечислению на лицевые счета, открытые в исполнительном органе государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

Операции по зачислению и списанию средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на средства предоставляемые из областного бюджета:

1) специализированным организациям (службам) по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению;

2) социально ориентированным некоммерческим организациям;

3) в виде грантов;

4) на поддержку системообразующих инновационных проектов;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам (за исключением субсидий, предоставляемых на реализацию особо значимых инвестиционных проектов), а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку;

6) предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта;

7) юридическим лицам, к уставной деятельности которых относятся задачи:

- материально-технического, социально-бытового обеспечения губернатора Воронежской области, правительства Воронежской области, структурных подразделений правительства области;

- организации строительства и реконструкции жилых и нежилых помещений, а также объектов социально-бытового назначения, ремонта оборудования, транспортных средств, производственных зданий, оздоровительных учреждений и других объектов, находящихся в оперативном управлении управления делами Воронежской области;

- обслуживания автотранспортом лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, включающего, в том числе, приобретение и ремонт автотранспорта, дорожной и иной техники;

8) в форме взноса в уставный капитал юридическим лицам, к уставной деятельности которых относится организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Воронежской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

9) на частичную компенсацию затрат работодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) на оплату труда инвалидов, предусмотренную государственной программой Воронежской области "Доступная среда";

10) работодателям на компенсацию затрат при организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

11) в виде субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области;

12) на компенсацию затрат работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста;

13) Гарантийному фонду Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

14) на формирование (пополнение) фондов микрофинансовых организаций;

15) на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

16) на компенсацию затрат работодателей на организацию профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии.

Статья 16. Особенности списания и реструктуризации отдельных видов задолженности перед областным бюджетом

1. Установить, что исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов в 2020 году в соответствии с действующим законодательством уменьшает задолженность перед областным бюджетом местных бюджетов по централизованным кредитам и средствам областного бюджета, предоставленным местным бюджетам на возвратной основе, выданным в 1995 - 2001 годах, на сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в следующих случаях:

в связи с завершением ликвидации предприятий и сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020 года;

в случае отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей;

в случае вступления в законную силу судебного акта, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания задолженности в связи с отказом в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности, истечением срока исковой давности, в том числе при наличии вступившего в законную силу определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока для подачи в суд заявления о взыскании задолженности.

2. Правительство Воронежской области вправе провести в 2020 году реструктуризацию долга муниципальных образований Воронежской области на условиях частичного списания (сокращения) суммы основного долга, предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

За пользование средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированного долга.

Порядок реструктуризации денежных обязательств перед областным бюджетом устанавливается правительством Воронежской области.

Статья 17. Государственный внутренний долг Воронежской области, обслуживание государственного внутреннего долга Воронежской области, государственные внутренние заимствования Воронежской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Воронежской области на 1 января 2021 года в сумме 26 245 581,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 23 840 420,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 21 435 259,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2020 год в сумме 1 110 192,9 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 10 721,4 тыс. рублей.

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2021 год в сумме 1 155 323,3 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 9 416,4 тыс. рублей.

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2022 год в сумме 1 302 390,4 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 7 011,2 тыс. рублей.

4. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 18. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 4 500 000,0 тыс. рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

2. Установить, что остатки средств на счетах исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере финансов, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение областных казенных учреждений, операции со средствами бюджетных и автономных учреждений Воронежской области перечисляются исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов в бюджет Воронежской области с их возвратом не позднее последнего рабочего дня до завершения текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2020 года.

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам за счет средств областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2020 года.

В соответствии с решением главного администратора средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков межбюджетных трансфертов в областной бюджет осуществляется в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетным и автономным учреждениям Воронежской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном правительством Воронежской области порядке возврату в областной бюджет.

4. Операции со средствами в иностранной валюте осуществляются главными распорядителями средств областного бюджета на счетах, открытых им в кредитных организациях, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что факт уплаты обязательных платежей (в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации) государственными учреждениями, которым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в исполнительном органе государственной власти Воронежской области в сфере финансов, подтверждается платежным поручением о переводе денежных средств с отметкой исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

6. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования) казенным учреждениям Воронежской области, поступившие в областной бюджет в 2020 году сверх утвержденных настоящим Законом Воронежской области бюджетных ассигнований, а также не использованные на 1 января 2020 года остатки средств от данных поступлений направляются в 2020 году на увеличение расходов соответствующих казенных учреждений Воронежской области путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области.

7. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 59 Закона Воронежской области от 10 октября 2008 года № 81-ОЗ "О бюджетном процессе в Воронежской области", основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, в том числе связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области:

1) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств федерального бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств федерального бюджета;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных законом о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) юридическим и физическим лицам, государственным (муниципальным) учреждениям в области культуры, искусства, образования, науки и техники;

5) перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Воронежской области между целевыми статьями расходов, соответствующими разным целям расходования средств фонда;

6) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Воронежской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", на реализацию решений губернатора Воронежской области и правительства Воронежской области, в том числе на реализацию национальных проектов.

Использование зарезервированных средств, в том числе выделение (распределение) средств местным бюджетам в форме иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на основании правового акта правительства Воронежской области в соответствии с порядком, утвержденным правительством Воронежской области;

7) распределение средств на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки Воронежской области, предусмотренных по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, а также в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки Воронежской области, в пределах предусмотренного настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

8) увеличение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета сверх утвержденных Законом Воронежской области об областном бюджете на сумму средств, поступивших в областной бюджет в 2020 году от проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и законом Воронежской области от 27 июня 2007 года № 78-ОЗ "Об экологической экспертизе объектов регионального уровня".

9) перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий (направлений расходов), капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, для исполнения которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в пределах предусмотренного настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения соответствующих результатов национальных (федеральных) проектов, в пределах предусмотренных настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

11) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций), при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля области о применении бюджетных мер принуждения;

12) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Воронежской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", на реализацию мероприятий, связанных с достижением целей национальных проектов, в 2021 - 2022 годах;

13) внесение изменений в наименование целевой статьи расходов областного бюджета, относящихся к расходам на реализацию региональных проектов (расходам на достижение целей национальных проектов) в случае, если в течение финансового года по указанной целевой статье кассовые расходы бюджета не производились.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



